Como, 36enne marocchino sale su un autobus ed insulta autista e passeggeri; calci e pugni ai poliziotti. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 1 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato un 36enne marocchino, cittadino italiano residente a Como, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infatti, intorno alle ore 20.00, a seguito di segnalazione di persona molesta all’interno di un autobus di linea, gli agenti della pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, si sono subito recati in Piazza Cavour, prendendo contatti con il richiedente, nonché autista del bus, che spiegava loro di essere stato aggredito dallo straniero che poi aveva iniziato ad insultare ed aggredire altri passeggeri.

Gli agenti sono stati subito affrontati con violenza dall’uomo ed hanno dovuto immobilizzarlo e trasportarlo presso gli uffici della Questura, per procedere agli ulteriori accertamenti.

In Questura, il 36enne ha proseguito con la sua condotta aggressiva cercando di danneggiare la camera di sicurezza della Volanti; a suo carico precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza, condanne per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, in materia di stupefacenti e violazioni al Codice della Strada.

Il 36enne è stato, quindi, tratto in arresto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.