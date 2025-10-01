Como, si infila nel camerino di prova con €220 di merce, stacca la placca antitaccheggio e fugge via. Inseguito dai commessi e poi arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 1 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per furto aggravato, un 20enne rumeno, con precedenti di polizia specifici, che ha dichiarato di essere domiciliato a Lecco ma in realtà, senza fissa dimora e privo di documenti di riconoscimento.

Ieri pomeriggio, durante il quotidiano svolgimento del servizio di controllo del territorio, una Volante della Questura di Como, si è imbattuta in un uomo che, in pieno centro città, rincorreva un giovane. Il 20enne, pochi istanti prima, si era introdotto in questo rinomato negozio di articoli sportivi in Via Plinio a Como, prendendo dei capi dagli espositori e recandosi all’interno del camerino, uscendo dallo stesso con gli indumenti indosso e dandosi ad una repentina fuga. Il commesso del negozio, avendo intuito le intenzioni del 20enne e udendo il rumore della placca dell’antitaccheggio caduta a terra, è stato pronto a rincorrerlo non appena il 20enne è scappato. Durante l’inseguimento, il commesso ha incontrando una pattuglia che, capita velocemente la situazione, ha proseguito l’inseguimento rintracciando e bloccando il 20enne che indossava la merce asportata per un valore pari a €220. I poliziotti hanno così raccolto le testimonianze dei commessi e la denuncia della proprietà restituendo la refurtiva, ritenuta non rivendibile poiché danneggiata dal 20enne.

Portato in Questura, sul conto del rumeno sono emersi i suoi precedenti di polizia per recenti furti e ricettazioni, nonché un ordine di allontanamento emesso dalla Questura di Milano ed un divieto di ritorno nel comune di Orio al Serio (BG).

Il 20enne rumeno è stato arrestato per furto aggravato e avvertito il P.M. di turno delle dinamiche e dell’arresto, lo stesso disponeva che fosse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del suo processo fissato per questa mattina alle 11.00.

