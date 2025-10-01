COOPERATIVA FARMACEUTICA E FONDAZIONE VERONESI ALLEATE PER IL PROGETTO PILOTA DELLA “FARMACIA ONCOLOGICA SPECIALIZZATA”

Il progetto illustrato nella serata del 6 ottobre, al Teatro Manzoni: per gli ospiti delle due istituzioni milanesi anche il racconto inedito “Accadde a Milano” scritto e interpretato da Christian Marinotti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° ottobre 2025 – Le dodici farmacieCoFa – Società Cooperativa Farmaceutica, da 135 anni punto di riferimento per la salute dei milanesi, grazie a un percorso di formazione specifico, realizzato insieme agli specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), centro di eccellenza nella cura e nella ricerca oncologica, mettono a disposizione dei cittadini il progetto pilota “Farmacia Oncologica Specializzata”.

L’iniziativa ha creato, dopo un apposito percorso formativo, una rete di farmacisti di comunità con competenze specifiche sia nella prevenzione dei tumori più diffusi sia nella presa in carico del paziente oncologico e del paziente libero da malattia, garantendo sul territorio un counseling esperto, prossimità e continuità assistenziale anche dopo le dimissioni ospedaliere.

“Grazie a questo progetto i pazienti troveranno in farmacia un punto di riferimento preparato ad affiancarli nella loro quotidianità, a volte segnata da bisogni complessi legati a terapie prolungate, effetti collaterali, necessità di un primo consiglio in ambito nutrizionale o cosmetico ma anche e soprattutto di un ascolto attivo ed empatico. Anche gli utenti che non hanno bisogno di un supporto specifico troveranno però un ambiente attento alla prevenzione oncologica, con totem informativi su buone pratiche e controlli utili” – spiega Paolo Veronesi, presidente di CoFa, di Fondazione Umberto Veronesi ETS e direttore del Programma Senologia e della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia

“CoFa è una realtà storica, nata nel 1890, proprio quando il farmaco iniziava a diventare oggetto di commercio privato, dalla scelta coraggiosa di un gruppo di cittadini di Milano che voleva garantire insieme qualità dei preparati e accessibilità delle cure. Quello spirito mutualistico, innovativo ma solidale, è ancora oggi il motore delle nostre farmacie: attenzione alla salute, al territorio e determinazione a operare come un presidio pubblico, in una logica di servizio e prossimità, valorizzando il ruolo attivo, indipendente e competente del farmacista. Celebriamo la nostra lunga storia guardando al futuro: con un’applicazione concreta della cosiddetta “farmacia dei servizi” – commenta Rosi Massari, vicepresidente di CoFa.

Le caratteristiche del progetto

Prima collaborazione certificata tra la farmacia ospedaliera di un grande centro oncologico come lo IEO e una rete di farmacie di comunità come CoFa.

tra la farmacia ospedaliera di un grande centro oncologico come lo IEO e una rete di farmacie di comunità come CoFa. Corpo docente multidisciplinare e multiprofessionale : medici, farmacisti e psicologi che operano quotidianamente con pazienti oncologici.

: medici, farmacisti e psicologi che operano quotidianamente con pazienti oncologici. Percorso formativo misto : sessioni online, lezioni in presenza presso l’IEO e aggiornamenti quadrimestrali.

: sessioni online, lezioni in presenza presso l’IEO e aggiornamenti quadrimestrali. Funzione di Tutoring per supporto costante ai farmacisti nelle consulenze quotidiane.

La serata di presentazione

Il progetto pilota della Farmacia Oncologica verrà presentato il 6 ottobre al Teatro Manzoni da Paolo Veronesi, presidente di Co.Fa., da Rosi Massari, vicepresidente di Co.Fa., Emanuela Omodea Salè, direttrice Farmacia Ospedaliera IEO, Sergio Riva, direttore generale di CoFa, Chiara Tonelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, Pink Ambassador di Fondazione Veronesi ETS, moderati da Alessandro Maggioni, presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori di Milano.

Dopo la presentazione del progetto, gli ospiti saranno invitati a compiere un vero e proprio viaggio nel tempo. Christian Marinotti – filosofo di formazione, editore, docente e storico dell’arte – guiderà i partecipanti in un racconto suggestivo che riporta Milano all’anno domini 370, quando la città, allora Aurelia Augusta Mediolanum, era la capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Un percorso narrativo che intreccia le vicende di due figure fondamentali per la storia della città: Sant’Ambrogio, giunto a Milano nel 370 e destinato a diventarne vescovo e patrono, e Sant’Agostino, che vi arrivò quindici anni dopo e proprio qui trovò la sua conversione. Marinotti offrirà una chiave di lettura inedita di un tempo “celato nella notte dei tempi e ignoto ai più”, restituendo a Milano la sua dimensione di crocevia storico, civile e spirituale.

Cooperativa Farmaceutica CoFa

12 farmacie nel cuore di Milano, dal 1890, gestite secondo principi mutualistici e senza fini speculativi: Duomo, Sant’Agnese, Colombo, Vercelli, Vittoria, Canonica, Pontaccio, Baiamonti, Sempione, Lima, Manzoni, Lamarmora.

CoFa è una realtà storica, improntata a qualità del servizio, accessibilità dei farmaci, attenzione al welfare dei dipendenti e forte radicamento territoriale: opera come un presidio che integra la professionalità del farmacista con la formazione continua e la collaborazione con il sistema sanitario milanese.

Redazione