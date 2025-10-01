Corsi per i care giver dei pazienti malati di Alzheimer in cura in Asst Rhodense

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 1° ottobre 2025. I disturbi del comportamento nella demenza è il titolo dell’incontro rivolto ai familiari dei pazienti affetti da Alzheimer, o altre forme di demenza cognitiva, in cura presso l’ASST Rhodense, che si svolgerà il 2 ottobre nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho dalle ore 17 alle 18,30. Ottanta i familiari coinvolti nel percorso di 8 sedute condotte da professionisti specializzati in neuro psicologia e assistenza socio sanitaria per spiegare, formare e informare i care giver che, troppo spesso, si trovano in gravi difficoltà nella gestione quotidiana di persone affette da patologie neurodegenerative.

“Durante questi incontri si parlerà della conciliazione dei tempi di assistenza e di lavoro fuori casa, dell’adattamento della casa alla nuova condizione del malato, della gestione sanitaria del malato (visite mediche, educazione terapeutica, presidi sanitari ed assistenziali, Asl, ecc.), dell’organizzazione pratica dell’accudimento (pasto, igiene personale, deambulazione, ecc.) – spiega Daniele Perotta, direttore del centro Alzheimer -Il corso è offerto e rivolto solo ai familiari dei pazienti già in carico presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e Centro Alzheimer della ASST Rhodense”.

In 15 anni di corsi sono stati formati oltre 1500 familiari. “È importante garantire assistenza adeguata ai malati ma anche a chi li deve accudire che spesso non sanno come fare e così si rivolgono a noi – conclude Perotta – a distanza di tempo ci ringraziano per i suggerimenti avuti sulla gestione quotidiana a casa”.

La partecipazione agli incontri richiede impegnativa del medico curante da registrare presso l’Ufficio Cassa del Presidio di Passirana e successivamente consegnare alla segreteria del Centro Alzheimer. Ai primi 5 incontri seguiranno 3 momenti tematizzati che si svolgeranno da remoto.