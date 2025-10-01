EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. “ENERGIE IN COMUNE”, DOMANI A BAGGIO LA PRESENTAZIONE

DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA CON L’ASSESSORE BOTTERO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° ottobre 2025 – Domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 18, alla Casa di Quartiere di via delle Forze Armate 318, l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero prenderà parte alla presentazione di “Energie in Comune”, il progetto di contrasto alla povertà energetica nei quartieri ERP di Milano.

All’appuntamento parteciperà, inoltre, Gabriele Rabaiotti, responsabile Policies Sociali della Divisione Casa di MM SpA.

Finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 con circa 2,2 milioni di euro, “Energie in Comune” coinvolge in via sperimentale i quartieri Quarto Oggiaro – dove è stato presentato la scorsa settimana – e Baggio.

L’iniziativa si sviluppa lungo due linee di azione, volte ad attivare una rete di servizi di prossimità, supporto e accompagnamento, rivolti in particolare alle famiglie residenti in alloggi di proprietà comunale destinati ai Servizi Abitativi Pubblici nei quartieri in cui è stata avviata la sperimentazione.

La prima linea di intervento riguarda l’erogazione di un set di servizi di gestione sociale, allo scopo di verificare l’eventuale necessità di azioni di sostegno agli inquilini a rischio di povertà energetica.

La seconda linea riguarda le azioni di sostegno e contrasto alla povertà e si concretizza con l’erogazione di un contributo a nuclei familiari rientranti nei requisiti previsti dal bando regionale per aiutarli nelle spese di riscaldamento.



Tra le diverse attività che saranno proposte agli inquilini: ascolto e orientamento ai servizi attivi sul territorio, aiuto nella gestione del bilancio familiare, assistenza nella compilazione dell’anagrafe utenza, accompagnamento ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica, educazione al risparmio energetico e promozione di comportamenti sostenibili.



L’iniziativa si inserisce nel quadro dei programmi e progetti di riqualificazione urbana nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica e di accompagnamento all’abitare, promossi dalla Direzione Casa – Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo del Comune di Milano ed è realizzata con il coinvolgimento di MM SpA, ente gestore del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica che ha messo a disposizione del progetto un gruppo costituito dalle referenti delle sedi territoriali di via Forze Armate e di via Senigallia e dai responsabili dei servizi centrali della Divisione Casa.

