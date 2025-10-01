Festa dei nonni, il 2 ottobre, Regione Lombardia ha organizzato un doppio appuntamento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2025 – In occasione della Festa dei nonni, che si celebra ogni anno il 2 ottobre, Regione Lombardia ha organizzato un doppio appuntamento per omaggiare questa figura così importante per le famiglie e per le giovani generazioni.

Programma

10.30 – 12.30:
Talk “La Lombardia dei nonni” sulle politiche di invecchiamento attivo di Regione Lombardia e presentazione di alcune delle best practices di co-housing in collaborazione con le Università e gli Enti del territorio.

Per informazioni e iscrizioni clicca QUI

16.30 – 18.30:
Apertura strordinaria del Belvedere per ammirare Milano dall’alto. Inoltre, nonni e nipoti potranno scattare una fotoricordo e gustare una merenda tipica lombarda.

Per informazioni e iscrizioni clicca QUI

