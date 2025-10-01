Inaugurazione “La Statale per la pace” con concerto gratuito dell’Orchestra UniMi

Una serata ricca di testimonianze e un concerto gratuito dell’Orchestra UNIMI inaugurerà il palinsesto di eventi dell’Università Statale di Milano dedicati alla pace e aperti tutta la comunità universitaria e alla città.

L’Università Statale di Milano presenta La Statale per la Pace, l’iniziativa con cui l’Ateneo offre uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento culturale sui temi della pace aperto sia alla sua comunità interna che alle cittadine e ai cittadini: oltre 120 lezioni aperte sul tema della pace declinato nei linguaggi specifici delle varie discipline, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, musica e incontri.

La serata inaugurale, il 6 ottobre alle ore 18 nell’Aula Magna di via Festa del Perdono 7, si aprirà con i saluti istituzionali della rettrice Marina Brambilla e con un videomessaggio del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.



Concluderà l’evento un concerto gratuito dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano, diretta dal Maestro Ernesto Colombo. Un viaggio musicale che dal Preludio dell’atto III da “I Lombardi alla prima crociata” di Giuseppe Verdi, proseguirà con la Sinfonia n. 9 in mi minore, op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, per concludersi sulle note di Nimrod (Enigma Variations) di Edward Elgar.

Per partecipare all’evento di inaugurazione è necessario registrarsi online.

Nella foto il programma completo dell’inaugurazione.

A seguire, si segnalano le proiezioni cinematografiche a ingresso gratuito previa registrazione (a breve sul sito).

13 ottobre

Civil wars

film 2024 – regia di Alex Garland

con gli interventi di:

Giampaolo Musumeci, conduttore di Radio24

Paolo Graglia, Università di Milano

20 ottobre

Persepolis

film di animazione 2007 – regia Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud

con gli interventi di:

Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista

Elisa Giunchi, Università di Milano

No Other Land

documentario 2024 – regia di Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal

(in collaborazione con il Coordinamento Unimi per la Palestina)

con gli interventi di:

Chiantal Meloni, Università di Milano

Cristiana Fiammingo, Università di Milano

Redazione