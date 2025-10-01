L’enoturismo sostenibile che chiude la Milano Wine Week 2025:

il gusto di muoversi in Franciacorta con gli autobus di Autoguidovie

La società di mobilità ha organizzato un servizio per visitare le cantine e le meraviglie paesaggistiche del territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2025 – A conclusione della Milano Wine Week 2025, nasce un importante progetto, un’esperienza enoturistica unica lungo la Strada del Franciacorta, pensata per chi desidera assaporare il meglio del territorio senza pensieri. Franciacorta oggi non è solo una destinazione: è un simbolo di eccellenza, dove il vino e il suo metodo di produzione seguono regole rigorose e scrupolose, garanzia di qualità assoluta.

Il progetto, promosso dal Consorzio Franciacorta e Milano Wine Week, in collaborazione con Autoguidovie – leader privato nel trasporto pubblico in Italia – si svolgerà l’11 e 12 ottobre e propone un itinerario in autobus da Milano (Arco della Pace) e da Rovato (BS), con l’obiettivo di connettere gli amanti del Franciacorta in una logica di mobilità sostenibile.

Grazie all’utilizzo esclusivo di mezzi moderni e a basse emissioni, il servizio di mobilità permette di vivere un tour tra cantine, borghi e sapori autentici senza limiti e senza rischi, anche legati al consumo di alcol. Un modo sicuro, responsabile e rilassato per godersi il vino e il territorio, senza preoccuparsi della patente.

La mobilità sostenibile al servizio del buon vino

Il tour partirà da Milano Arco della Pace (fermata autobus via Mario Pagano 65) e dalla Stazione Centrale FS (piazza IV Novembre angolo Hotel Gallia) e da Rovato FS (viale Lombardia) per un’esperienza in giornata alla scoperta delle eccellenze del vino e non solo.

Tutti gli orari sono disponibili sulla pagina dedicata di Eventbrite, in cui sarà possibile prenotare e acquistare i biglietti, garantendosi così il proprio posto a sedere.

Il costo per chi parte e rientra a Milano sarà di 38€ per la giornata, che include sia il tragitto da Milano Arco della Pace a Erbusco (BS) che lo shuttle tra le cantine; una volta arrivati a Erbusco, la navetta toccherà i punti più caratteristici del territorio Franciacorta, dove si potrà decidere quali cantine visitare, per una degustazione dedicata, ma anche i borghi e le soluzioni gastronomiche. Sono previste fermate nei borghi più suggestivi della regione, per dare l’occasione anche a chi non è solo amante del vino, di scoprire da vicino questo splendido territorio e le sue eccellenze gastronomiche.

Il servizio prevede sia l’accesso da Milano, per un’unica esperienza di viaggio sostenibile, sia per chi si trovasse già in zona Rovato la possibilità di usufruire di uno shuttle dedicato. In questo secondo caso, al prezzo di 18€, il mezzo effettuerà molteplici corse giornaliere senza sosta (dalla mattina fino alla sera) accompagnando i visitatori alla scoperta delle migliori cantine.

La lista delle cantine con apertura speciale nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre si trova al sito https://franciacorta.wine/it/visite-eventi-territorio/.

Per l’acquisto dei biglietti è disponibile la pagina Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/il-gusto-di-muoversi-in-franciacorta-tickets-1756856197179, che consentirà in pochi click di selezionare la tipologia di servizio di trasporto prescelto, la data di partenza e di prenotare il proprio posto a sedere e acquistare il biglietto.

Il gusto di muoversi in Franciacorta

«Da sempre realizziamo la mobilità in autobus perché rappresenta un modo sostenibile per muoversi ogni giorno ma anche per godersi in libertà e sicurezza le esperienze più belle. Come Autoguidovie siamo orgogliosi di poter immaginare e dare vita a itinerari di questo tipo a servizio delle persone e delle loro passioni», dichiara Natalia Ranza, consigliere Delegato di Autoguidovie.

Autoguidovie è una delle prime 10 aziende italiane nel settore della mobilità collettiva presente in Lombardia, Veneto e Piemonte. Fondata nel 1908, ha sempre puntato sull’innovazione, consolidando la sua posizione di leadership nei servizi di trasporto pubblico. Oggi offre una vasta gamma di soluzioni per la mobilità delle persone, tra cui servizi a chiamata come Miobus, di sharing in partnership con altri operatori, di noleggio con conducente fino ad arrivare a servizi di navigazione. La flotta di autobus è tra le più giovani d’Italia ed è dotata di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort. Con oltre 1.380 dipendenti e un giro d’affari consolidato di 169,5 milioni di euro, Autoguidovie registra 69 milioni di passeggeri all’anno. Per ulteriori informazioni: autoguidovie.it

Redazione