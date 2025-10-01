Lissone. Modifiche alla viabilità per gara ciclistica “78° Coppa Agostoni”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 ottobre 2025 – A seguito della corsa ciclistica “78° Coppa Agostoni”, che si svolgerà domenica 05 ottobre 2025 con partenza e arrivo in Lissone, saranno previste alcune deviazioni veicolari nelle vie interessate al passaggio della gara ed in particolare nella zona d’arrivo in via Matteotti.

Con ordinanza n. 521/2025 è disposto:

> DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI lungo l’intero percorso di gara, escluso veicoli autorizzati gara ciclistica.

Più precisamente:

sabato 04 ottobre 2025

• via Agostoni (angolo Matteotti) – area di parcheggio c/o Farmacia, dalle ore 09:00 fino fine manifestazione (domenica 05/10) per posizionamento mezzi RAI;

• via P.R. Giuliani, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Beccaria, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 per posizionamento autogrù che trasportano l’arco d’arrivo.

domenica 05 ottobre 2025

• via Matteotti, dalle ore 01:00 alle ore 20:00, tratto da via Volturno a via Giuliani (zona ultimo Km);

• via Guidoni/Perlasca dalle ore 05:00 alle ore 20:00, (area di parcheggio presso Stazione FF.SS.) negli stalli di sosta delimitati e compresi a partire dalla quinta fila oltre l’immobile della “ciclo-stazione” (circa n. 50 posti auto) e via Perlasca. Presenza di un moviere nell’area del parcheggio nei pressi di via Perlasca al fine di consentire e regolamentare l’ingresso dei mezzi della gara che provenienti dalla via Perlasca si dirigono verso l’area del parcheggio;

• via Roma dalle ore 05:00 alle ore 20:00 nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Volta, per consentire il parcheggio delle strutture per le riprese televisive;

• via Agostoni dalle ore 05:00 alle ore 20:00, nel tratto compreso tra le vie Matteotti e Magenta, zona riservata al “Villaggio Hospitality”.

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI domenica 05 ottobre 2025 dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione:

• via G. Miglio, tratto compreso tra vie Bottego e via Trento e Trieste di Biassono;

• via Missori, tratto compreso tra vie Bottego e via Dell’Asilo;

• via Bottego, tratto compreso tra via Cantù e via Catalani;

• via Matteotti, tratto compreso tra p.za Italia a sottopasso Carducci (a partire dalle ore 01:00-fine gara, escluso residenti per quanto possibile) montaggio/smontaggio allestimenti di arrivo;

• via Matteotti, dalle ore 15:00 alle ore fine manifestazione, tratto da via Volturno a via Giuliani; (zona ultimo Km);

• via P.R. Giuliani, tratto compreso tra via Marconi e via Matteotti (eccetto residenti diretti all’interno delle proprietà, per quanto possibile);

• via Roma, tratto da via Matteotti a via Volta;

• via Verdi, tratto compreso tra il civ. 4 e il civ. 1, con obbligo di svolta a sinistra in via Varese.

Nelle vie interessate al passaggio della gara vietato il transito anche agli autobus di linea

direzione nord, da Muggiò verso il centro di Lissone: transito veicoli e BUS vietato dalle ore 05:00 fino alle ore 20:00 circa (transito consentito SOLO per svolta a destra in via Giuliani fino alle ore 12:00).

direzione sud, da Desio verso il centro di Lissone/Muggiò: transito veicoli e bus vietato, dalle ore 05:00 fino al termine della manifestazione.

Nell’ordinanza si prevede inoltre la sospensione della ZTL in via S. Antonio e p.za Libertà per tutta la giornata di domenica 05/10/2025.