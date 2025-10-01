Lissone, via Manzoni e via Besozzi illuminate con lampade a Led

Al via la nuova gestione dell’illuminazione pubblica

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 ottobre 2025 – A Lissone è partita la nuova gestione dell’illuminazione pubblica cittadina affidata a Enel Sole, dopo la firma del contratto di concessione del giugno scorso. Come primo passo nelle scorse settimane sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti di due tra le vie centrali e più frequentate, via Manzoni e via Besozzi. Al posto delle vecchie lampade sono stati installati moderni Led di ultima generazione: una tecnologia che offre una luce più uniforme e intensa, capace di aumentare la sicurezza per chi percorre le strade a piedi, in bicicletta o in auto. L’intervento è stato richiesto dall’Amministrazione comunale proprio per dare ai cittadini un’anticipazione di come, a lavori conclusi, apparirà l’intera città.

“Abbiamo scelto di cominciare dal centro – spiega il sindaco Laura Borella – per mostrare fin da subito il cambiamento che interesserà tutti i quartieri. Le nuove luci garantiranno maggiore sicurezza, più efficienza e minori consumi, con un risparmio importante anche per il Comune. È un investimento che guarda al futuro, con attenzione all’ambiente e alla qualità della vita dei lissonesi”.

La concessione prevede la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica e la sostituzione progressiva dei punti luce esistenti con lampade Led.

