MOSTRA CONCORSO VETRINE ABBIATEGRASSO

Sabato 18 ottobre si celebra la Bellezza

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 1° ottobre 2025. Mostra Concorso Vetrine, amatissima tradizione cittadina ideata e organizzata da Confcommercio Abbiategrasso, è in programma sabato 18 ottobre in occasione della Fiera Agricola di Abbiategrasso. I riflettori saranno accesi sulle attività commerciali a partire dalle ore 20.00.



Due le categorie in gara: Alimentari e Non Alimentari. Una giuria tecnica composta da giornalisti delle testate locali valuterà i lavori, che verranno poi riproposti fotograficamente in vari social e spazi online a partire da martedì 21 ottobre, permettendo a un più ampio pubblico di esprimere le preferenze attraverso il “mi piace”.



Il tema suggerito e non obbligatorio prende spunto da un celeberrimo aforisma di Fëdor Dostoevskij, decisamente attuale in questo periodo di guerre, violenze e disumanità diffuse: “La bellezza salverà il mondo”. Sarà l’ennesima, e preziosa, opportunità per rimarcare il ruolo del commercio di vicinato, imprescindibile presidio sociale, culturale e produttivo che dà linfa all’intera città.



Iscrizioni entro giovedì 16 ottobre: m.abbiategrasso@unione.milano.it 02-94967383

