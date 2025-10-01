NASCONDEVA IN UN PELUCHE PIÙ DI MEZZO KG DI HASHISH DESTINATO ALLO SPACCIO E TREMILA EURO IN CONTANTI PROVENTO DELL’ATTIVITÀ ILLECITA: ARRESTATO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 1 ottobre 2025 – Nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città ed in provincia, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Lodi hanno tratto in arresto un uomo italiano di circa 45 anni.

Nello specifico, l’uomo era già gravato da precedenti per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché gravato da altra misura cautelare.

I poliziotti della Squadra Mobile, coordinata dal Commissario Capo della Polizia di Stato dott. ssa Daniela Iscaro, hanno rinvenuto presso la sua abitazione, a Cervignano d’Adda, occultati all’interno di un box, circa 600 grammi di hashish, suddivisi in panetti pronti per essere messi in commercio, un bilancino, svariato materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 3.000 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio del soggetto. In particolare, all’interno del box auto, riposti su alcuni scaffali c’erano alcuni peluche che non sono sfuggiti all’occhio attento dei poliziotti: celati all’interno delle cuciture poste sulla pancia di una tigre di peluche sono stati rinvenuti i panetti di hashish.

Il quarantacinquenne è stato tratto in arresto dai poliziotti e condotto presso gli Uffici di piazza Castello dove, una volta terminati gli atti di rito, su disposizione dell’A.G., è stato tradotto presso il carcere cittadino in attesa dell’udienza di convalida.