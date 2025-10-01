PALAZZO LOMBARDIA, ‘FESTA DEI NONNI’ AL ‘BELVEDERE’ CON PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE LUCCHINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2025. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, apriranno i lavori al talk ‘La Lombardia dei nonni’ incentrato sulle politiche di invecchiamento attivo.

A condurre il dibattito sarà Umberto Brindani, direttore del settimanale ‘Gente’. Saranno presenti le associazioni ‘Connessi Ets’ per illustrare le Best practice sui Piani invecchiamento attivo, ‘Nonni 2.0’ per presentare l’alleanza tra generazioni, ‘Nestore’ e la realtà ‘Anni Azzurri Kos’ con ‘Nonni per Tutti’, il podcast che mantiene giovani. Al termine la presentazione di storie e testimonianze di co-housing tra giovani studenti e persone anziane sostenute dall’assessorato alla Famiglia.

– ore 10.30, Palazzo Lombardia(piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, piano 39, Belvedere ‘Silvio Berlusconi’.

Redazione