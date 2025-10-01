PISCINA OLIMPIA, AGGIUDICATI I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO

INVESTIMENTO DA 4,5 MILIONI DI EURO, IL SINDACO DI STEFANO: “RISULTATO ATTESO DA TEMPO: SEMPRE PIU’ VICINO ALLA SESTO DEL FUTURO”

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 1° Ottobre 2025. – Diventa realtà il progetto di riqualificazione della piscina Olimpia di via Marzabotto.

Venerdì 26 settembre l’Amministrazione comunale ha firmato l’atto di aggiudicazione dei lavori per la ristrutturazione, l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro, finanziati interamente con risorse comunali: 2,2 milioni già stanziati nel 2023 e ulteriori 2,3 milioni provenienti dall’avanzo di amministrazione. Un impegno concreto per restituire alla comunità un’infrastruttura pubblica fondamentale per lo sport e la vita collettiva.

“Oggi si apre una nuova era per la piscina “Marzabotto”. Questo straordinario risultato rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città – ha commentato il Sindaco Roberto Di Stefano -Nel 2017 abbiamo ereditato un ente in ginocchio; con determinazione e visione siamo stati in grado di trasformare il bilancio comunale da uno strumento di debolezza a un vero e proprio piano strategico per la crescita della comunità. La ristrutturazione della piscina Olimpia ne è un esempio concreto: grazie a una gestione attenta e responsabile delle risorse, possiamo restituire alla comunità un’opera pubblica attesa da tempo.

Negli ultimi anni abbiamo investito oltre 22 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi. Attraverso interventi mirati, la promozione di eventi sportivi e l’attuazione di politiche efficienti, Sesto ha inoltre ottenuto e mantenuto il prestigioso riconoscimento di Città Europea dello Sport. È nostro preciso obiettivo proseguire in questa direzione”.

La firma del contratto con l’impresa esecutrice è prevista nelle prossime settimane, con l’inizio dei lavori entro la fine dell’anno.

La Piscina “Marzabotto” si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per sport, benessere e socialità. Questo progetto garantirà l’ottenimento a fine lavori di un edificio “NZEB”, che si distinguerà per l’alta efficienza energetica: tale risultato permetterà di avviare un nuovo percorso per l’ottenimento di incentivi a fondo perduto da parte del GSE, relativamente al conto termico.

