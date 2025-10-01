Presentata Salomon Running Milano, domenica 5 ottobre la corsa in stile gravel approda a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2025 – – E’ stata presentata oggi, mercoledì 1 ottobre, presso la Sala Brigida di Palazzo Marino la Salomon Running Milano, evento ideato e organizzato da da A&C Consulting – Sportitude, con la collaborazione di Team OTC e Friesian Team e promosso da Comune di Milano, Fidal, CSI e Italia Dei Giochi, al via questa domenica 5 ottobre.

“La Salomon Running Milano non è solo una corsa: è un’esperienza che invita a guardare la città con occhi nuovi, attraversandone i luoghi simbolo con la curiosità di chi vuole ancora lasciarsi sorprendere – ha detto Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano. Dal Fossato del Castello al Monte Stella, passando per il Vigorelli, ogni tappa del percorso racconta una Milano moderna e dinamica, ma anche profondamente legata alla sua storia. Accanto alla dimensione sportiva c’è un messaggio altrettanto prezioso: quello della solidarietà e della cultura del dono, che grazie alla collaborazione con AIDO diventa parte integrante dell’evento. Sono certa che anche quest’anno i runner porteranno a casa non solo una medaglia, ma soprattutto emozioni autentiche e il ricordo di un’avventura speciale vissuta nella nostra città”.

Presente anche Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia, title sponsor da sempre dell’evento.

Questo il pensiero di Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife: “La Salomon Running è un appuntamento che racconta una Milano sempre più dinamica e attenta al benessere. Vedere il parco di CityLife attraversato da migliaia di runner, tra natura e architetture iconiche, è per noi sempre motivo di grande orgoglio. È un’ulteriore conferma di come il nostro bellissimo parco sia da anni un palcoscenico di riferimento per i grandi eventi sportivi della città, un luogo che interpreta al meglio lo spirito di una Milano inclusiva, innovativa e in continuo movimento“.

“Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento di benessere, salute e condivisione. Con questa iniziativa, vogliamo essere al fianco di chi sceglie di muoversi, correre, mettersi in gioco, offrendo il nostro sostegno scientifico e clinico. L’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio si impegna ogni giorno per accompagnare atleti e appassionati nella prevenzione, nella cura e nel recupero dagli infortuni, con competenza e passione. La collaborazione con realtà sportive di rilievo rappresenta per noi un’occasione preziosa per essere vicini alla popolazione anche fuori dall’Ospedale” afferma il dottor Roberto Crugnola, Amministratore Unico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano.

Il commento di Gianfranco De Cesaris, Direttore Generale di BYmyCAR Milano: “Con grandissimo piacere per il quarto anno consecutivo abbiamo ospitato la prima delle due presentazioni di Salomon Running Milano presso la nostra sede. Una manifestazione in costante crescita e portatrice di valori che anche noi e i nostri brand coltiviamo con passione e dedizione: la sportività, il dinamismo e l’ambizione di alzare costantemente l’asticella della qualità del servizio ai nostri clienti. Quest’anno sarà la BMW iX1 l’auto dell’evento, facendo da apripista alle partenze delle tre distanze in programma. La SUV compatta completamente elettrica di casa BMW, incarna perfettamente i concetti tanto cari a runner: forza, potenza e performance. Il tutto a impatto zero.”.

E’ intervenuto anche Maurizio Sardella, Presidente Aido Milano: “Salomon Running Milano, con la sua location a CityLife, è per noi di Aido una vetrina molto importante. Uno degli obiettivi di Aido è di stare con la gente e tra la gente per poter sensibilizzare sul tema dei trapianti. C’è un dialogo forte con l’Amministrazione Comunale di Milano in generale e vogliamo ringraziare di questo. Oltre a sensibilizzare la popolazione sulla donazione degli organi nelle nostre mission c’è il voler promuovere stile di vita sani e una gara di questo livello è senz’altro il contesto migliore. Parteciperemo con una nostra squadra, sia di volontari ma anche con ben cinque trapiantati divisi tra le tre distanze di 10, 15 o 20km. E’ importante, significa che anche dopo il trapianto c’è vita, si acquisisce un equilibrio psicofisico dove anche la persona che ha subito un trapianto anche importante come polmoni o cuore o altri organi importanti per la salute umana può mantenere lo stesso stile di vita di una persona normale che non ha mai subito trapianti”.

Palinsesto gare

Domenica 5 ottobre la parola d’ordine sarà «scoperta», in riferimento ai percorsi che sanno di natura e sentieri che portano i runner in luoghi insoliti, unici, lontani dalle vie che normalmente percorrono durante la settimana. Scoperta non solo di luoghi ma anche di sensazioni di benessere, magari da condividere con amici o la famiglia, per vivere Milano in stile «gravel», su un percorso mai banale.

Al via la gara competitiva sulla distanza di 20 km, per runner in possesso di certificato medico agonistico e tesseramento Fidal, e ben tre manifestazioni non competitive, 20 km, 15 km e 10 km, senza obbligo di certificato medico e tesseramento. Partenza delle gare da Viale Cassiodoro, prima partenza alle 8.00 per la distanza più lunga competitiva e, a pochi minuti di distanza, 8.05 la non competitiva da 19,9km. Seguirà la non competitiva 15 km alle 8.30 e dalla 10 km non competitiva alle 9.00. Confermata la location del Villaggio Gara presso Piazza Tre Torri (Piano 1) all’interno del Parco CityLife di Milano.

I percorsi

Distanza di 20 km su un percorso che si preannuncia come spettacolare grazie all’attraversamento di punti come la Fossa dei serpenti, il Castello Sforzesco e il suo Fossato, un ritorno al passato. Correre nel Fossato del Castello è speciale, nessun runner ci può abitualmente correre, un luogo speciale e suggestivo che vale la pena vivere e affrontare, un vero brivido in uno dei luoghi più storici di Milano.

Confermatissimi i passaggi nel Velodromo Maspes Vigorelli, nel Parco Alfa Romeo con il suo spettacolare cono elicoidale e Montestella dove i runner che affronteranno la distanza più lunga dovranno dare il massimo di sé stessi utilizzando anche delle corde per affrontare la salita. Luoghi sempre molto apprezzati dai partecipanti.

Tutte le gare prenderanno il via da viale Cassiodoro per dirigersi verso la Fossa dei Serpenti, area del Parco Sempione dove convivono arte, benessere e natura e dalla quale si accede al Parco stesso. Si corre lungo i vialetti intorno al Castello Sforzesco dai quali si accederà al Fossato del Castello per uscire in direzione di Piazza Sempione verso CityLife. Gli atleti entreranno nel Velodromo Maspes – Vigorelli, laddove si sono svolte leggendarie gare di ciclismo, ed usciranno da Via Gattamelata.

La 10km entrerà a CityLife per concludere il proprio percorso, mentre le due distanze più lunghe si porteranno verso Piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano con il passaggio sotto Casa Milan e prenderanno il sovrappasso Iper che li porterà sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo-Portello. All’interno del Parco Portello una nuova divisione dei percorsi porterà solo la 20km prima verso il Centro Sportivo XXV Aprile per poi puntare alla cima del Monte Stella. Un tratto più breve rispetto al passato ma più impegnativo, in pieno stile trail.

Da qui si tornerà al Parco del Portello per uscire dal Sovrappasso Iper ed accedere al Parco CityLife. Ultimi chilometri con passaggi in CityLife Shopping District e nella Galleria Ferrari per andare a godersi l’arrivo nuovamente in via Cassiodoro.

Salomon per il sociale con AIDO

AIDO è un’Organizzazione di Volontariato disciplinata dal Decreto Legislativo 117/2017, apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario, impegnata da quasi 50 anni nel diffondere la cultura della donazione di organi tessuti e cellule nelle piazze, nelle scuole, e in tutti i luoghi in cui sia possibile, affinché tutti vengano sensibilizzati sull’importanza del dono, con particolare attenzione alle nuove generazioni, provvedere alla raccolta, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, promuovere stili di vita sani, promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi. Ciascun iscritto alla Salomon Running Milano potrà sostenere AIDO con una donazione libera all’atto dell’iscrizione.

La T-shirt

Tutti i partecipanti riceveranno la T-shirt tecnica di grande pregio Salomon Shake Out Core, in tessuto knit_flow, leggerissima e traspirante. Grazie alla tecnologia 37.5°, fornisce termoregolazione e controllo dell’umidità. Costituita da tessuto CoreFlow in rete a trama larga, ad alte prestazioni, caratteristiche tutte che garantiscono asciugatura rapida per alte prestazioni ed un comfort unico, la T-shirt tecnica è in versione maschile e femminile, in colore grigio scuro che va ad esaltare la grafica originale, proprio come lo stile dell’evento.

La medaglia

Per tutti i finisher, il premio più grande, la medaglia da appendere nella propria bacheca per rievocare le emozioni della partecipazione ad un evento in cui lo sport è soprattutto divertimento. Un oggetto di forma rotonda, dorato argentato, sul quale è riportato il logo di gara e lo slogan «Let Go. Anywhere».

Gli allenamenti Si è concluso il periodo di training in avvicinamento alla gara con tantissimi runner (almeno 100 ad ogni appuntamento) che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo, scoprendo ogni angolo e peculiarità del percorso. Prezioso il contributo di Gruppo San Donato che ad ogni appuntamento ha messo a disposizione un esperto che ha fornito interessanti spunti per la gestione del proprio corpo prima, durante e dopo la corsa. Sempre gradito e utile il supporto di Salomon con i shoe test e bellissimi gadget per i presenti. Ultimo appuntamento il 4 Ottobre con la Shakeout run che partirà dal Villaggio a CityLife. Sponsor e Partner aiuteranno i runner ad affrontare al meglio la Gara del giorno dopo. E’ possibile iscriversi gratuitamente sul sito ufficiale.

