SANITÀ, ALL’OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI (MI) INAUGURATI NUOVO BLOCCO PARTO, OSTETRICIA E GINECOLOGIA, POLIAMBULATORIO E SISTEMA ROBOTICO

ASSESSORE BERTOLASO: SERVIZI MODERNI E TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA.

ASSESSORE LUCENTE: ECCELLENZA PER IL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 ottobre 2025. – Sono stati inaugurati oggi al Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi (MI) il nuovo Blocco Parto, il reparto di Ostetricia e Ginecologia, il Poliambulatorio e il nuovo Sistema di Chirurgia Robotica.

Gli interventi hanno consentito di dotare la struttura di spazi moderni e funzionali, con sale parto e operatorie dedicate, posti letto rinnovati e un poliambulatorio che integra attività mediche e chirurgiche, oltre al CUP per l’accoglienza e la prenotazione. Con l’attivazione del sistema robotico Da Vinci, l’ospedale si posiziona tra i centri più avanzati nella chirurgia mininvasiva.

“Questa inaugurazione – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – è il frutto di un grande lavoro di squadra che conferma l’impegno di Regione Lombardia nel potenziare i servizi sanitari e nell’investire in tecnologie d’avanguardia al servizio dei cittadini”.

“Il presidio di Vizzolo Predabissi – ha aggiunto l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Franco Lucente – rappresenta un’eccellenza del territorio, a servizio di un’area vasta e popolosa. Ringrazio la Direzione dell’ospedale e tutti i professionisti coinvolti per questo importante risultato, che rafforza ulteriormente l’offerta sanitaria locale”.

