Bergamo. Spaccia in centro città: arrestato e espulso

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 2 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di ieri, gli operatori delle volanti di Bergamo hanno arrestato un diciottenne tunisino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per art. 73 del DPR 309/1990.

​Sono da poco passate le 16:00 quando giunge alla sala operativa della Questura la chiamata di una ragazza che segnala la presenza lungo il viale Papa Giovanni di un soggetto presumibilmente intento a spacciare sostante stupefacente.

Le volanti giunte subito sul posto, grazie anche alla minuziosa descrizione fornita dal segnalante, hanno individuato e intercettato il soggetto nella vicina via Paglia. Sottoposto a controllo, lo stesso è risultato privo dei documenti e, invitato a mostrare il contenuto delle tasche, ha consegnato agli operatori un piccolo marsupio contenente cocaina (6.80 grammi), un bilancino di precisione e 60 euro in contanti.

Accompagnato in Questura per essere identificato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di altri 23 involucri di cocaina per altri 6.88 grammi, due pastiglie di estasi e 0.23 grammi di hashish.

Al termine della mattinata odierna, nel rito di direttissima l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicando la misura del divieto di dimora in Bergamo e Provincia con nulla osta all’espulsione.

Il soggetto, trattato dall’Ufficio Immigrazione, sarà ora accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Milano.