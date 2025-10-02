Bollate. Scuola Munari: finiti i lavori di restyling

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 2 ottobre 2025 – Conclusi in questi giorni gli interventi di manutenzione e riqualificazione alla Scuola Munari di Bollate, realizzati nel periodo estivo con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e qualità degli spazi scolastici in vista della ripresa delle attività didattiche.
Cosa è stato fatto?
· il risanamento delle facciate esterne dell’edificio, necessario per prevenire situazioni di pericolo dovute al possibile distacco di materiali;
· la riqualificazione dell’area gioco esterna e del giardino, con la piantumazione di nuovi alberi, la manutenzione straordinaria dei giochi e il miglioramento del prato.
Un restyling importante che restituisce alla comunità scolastica ambienti più sicuri, curati e accoglienti, a beneficio di studenti, famiglie e personale.
Redazione