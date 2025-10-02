Buccinasco – RiabilitARTE, murales partecipato per la riabilitazione

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, venerdì 10 ottobre alle ore 11 l’Amministrazione comunale e l’associazione Retake Buccinasco invitano la cittadinanza all’inaugurazione dell’opera realizzata

dagli artisti dell’associazione We Run The Streets con i pazienti della Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità e il Centro Diurno di via Emilia

Lenta l’anima si schiude e il tempo lascia fiorir; a riscoprir se stessa nella sua vera natura…

Viviana Romano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 2 ottobre 2025 – Nasce dall’incontro tra il Comune di Buccinasco, la Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità e il Centro Diurno di Buccinasco (CRA/CD) dell’ASST Santi Paolo e Carlo e le associazioni Retake Buccinasco e We Run The Streets il progetto “RiabilitArte”, un murales di arte partecipata: un’opera collettiva che ha visto lavorare insieme artisti, pazienti e personale del CRA per colorare una parete esterna della struttura di via Emilia.

L’opera sarà inaugurata alle ore 11 di venerdì 10 ottobre 2025 presso il CRA/CD di Buccinasco in via Emilia 39, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, occasione importante per aumentare la consapevolezza e stimolare istituzioni e comunità a investire maggiormente sulla salute mentale.

“Questa iniziativa – spiega Martina Villa, assessora alle Politiche per la salute – vuole

essere il primo passo per costruire un ponte solido tra il nostro Comune e i Servizi

sanitari che operano nel campo della salute mentale, un tema sempre più rilevante e

trasversale nelle vite di tante persone. Insieme a Retake Buccinasco e all’associazione

We Run The Streets, che ringrazio, abbiamo realizzato un murales di arte partecipata

su una parete esterna del CRA di via Emilia: ho salutato i ragazzi e le ragazze della

Comunità nella prima giornata di laboratorio artistico, c’era molto entusiasmo, voglia

di fare e dare il proprio contributo. Quest’opera sarà il simbolo della partecipazione:

perché l’unico modo per essere davvero di supporto è lavorare insieme,

condividendo competenze e impegno per offrire un aiuto reale e concreto”.

Redazione