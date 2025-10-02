Capelli (PD Milano) – Avanti insieme con AVS e coalizione unita, per dare subito segnali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – “Leggiamo con grande attenzione le parole di questi giorni che arrivano dai Verdi. Siamo consapevoli che stiamo affrontando un passaggio complicato e siamo molto rispettosi del loro dibattito. Sappiamo dal 2018 che sullo stadio abbiamo opinioni diverse e continuo a pensare che serva un confronto sul futuro senza drammatizzare una diversità di posizioni che era già nota. Per noi AVS è in tutti i comuni parte costitutiva del centrosinistra: sono convinto che insieme possiamo attraversare gli ultimi 18 mesi di governo dando quei segnali di cambiamento che abbiamo condiviso tante volte. Nei prossimi 18 mesi insieme vogliamo lavorare anche per iniziare a pensare al progetto futuro, partendo da tutte le forze che oggi sono in maggioranza e che vogliamo fortemente rimangano in maggioranza. Servono visione e un progetto forte contro la destra che ha deciso l’assalto finale a Milano. In una coalizione capita di avere posizioni diverse, l’importante è poi ritrovarsi guardando avanti”.

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.