Cecchetti (Lega): “Il Pirellone non è un palcoscenico per chi strizza l’occhio a Hamas”

‘Presenterò denuncia e interrogazione parlamentare dopo lo sfregio a Palazzo Pirelli sede del Consiglio regionale’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre – “Quanto accaduto ieri sera al Pirellone è un fatto gravissimo e inaccettabile. Proiettare lo slogan ‘Free Gaza’ sulla facciata del Consiglio regionale della Lombardia, senza alcuna autorizzazione, non è libertà di espressione ma un atto di vandalismo istituzionale che offende le istituzioni e i cittadini lombardi.

Pd e sinistra hanno dimostrato ancora una volta di non avere alcun rispetto per le regole: dopo le occupazioni in Aula ora trasformano il Parlamento lombardo in un palcoscenico da centro sociale, piegandolo a propaganda politica e faziosa. Ancora più grave è il loro silenzio su Hamas, un’organizzazione terroristica che opprime e massacra il popolo palestinese.

Come ex Presidente del Consiglio regionale annuncio che presenterò un esposto e un’interrogazione parlamentare per questo sfregio: il Pirellone non è un palcoscenico da usare per spot politici, ma la casa di tutti i lombardi e va sempre rispettato.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ed ex Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

