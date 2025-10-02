Cecchetti (Lega): “Il Pirellone non è un palcoscenico per chi strizza l’occhio a Hamas”

Di
Redazione
-
0
35

‘Presenterò denuncia e interrogazione parlamentare dopo lo sfregio a Palazzo Pirelli sede del Consiglio regionale’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre – “Quanto accaduto ieri sera al Pirellone è un fatto gravissimo e inaccettabile. Proiettare lo slogan ‘Free Gaza’ sulla facciata del Consiglio regionale della Lombardia, senza alcuna autorizzazione, non è libertà di espressione ma un atto di vandalismo istituzionale che offende le istituzioni e i cittadini lombardi.

Pd e sinistra hanno dimostrato ancora una volta di non avere alcun rispetto per le regole: dopo le occupazioni in Aula ora trasformano il Parlamento lombardo in un palcoscenico da centro sociale, piegandolo a propaganda politica e faziosa. Ancora più grave è il loro silenzio su Hamas, un’organizzazione terroristica che opprime e massacra il popolo palestinese.

Come ex Presidente del Consiglio regionale annuncio che presenterò un esposto e un’interrogazione parlamentare per questo sfregio: il Pirellone non è un palcoscenico da usare per spot politici, ma la casa di tutti i lombardi e va sempre rispettato.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ed ex Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Redazione



LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui