Ceriano – Grande partecipazione alla festa di San Michele

E’ stato un ricco fine settimana in frazione Dal Pozzo



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 2 ottobre 2025 – Si è chiusa con una grande partecipazione, nonostante un inizio segnato da qualche difficoltà per il maltempo, la 48ª edizione della Festa di San Michele a Dal Pozzo. L’appuntamento è stato organizzato dalla Parrocchia di San Vittore con il patrocinio del Comune di Ceriano Laghetto e il supporto degli Amici di San Michele. Per quattro giorni, il Centro Civico di via Carso si è trasformato in punto di incontro e divertimento per centinaia di persone, con un programma ricco di iniziative religiose, sportive e di intrattenimento. Molto apprezzate le serate musicali e danzanti del fine settimana: dalla latino-americana con la scuola Bizzarrie Dance, alla Country con “Western Catalan” e “La Gang Degli Orsi”, fino alle esibizioni di gruppi locali come i DBP e la scuola di musica La Città Sonora. Non sono mancati nella giornata di domenica momenti per i più piccoli, con gonfiabili, giochi e il tradizionale Nutella Party e attività sportive come le dimostrazioni di Kick Boxing a cura di “RSFC Italian” e jazzercise con “Quelle del fitness”.

Tra gli eventi più significativi, l’inaugurazione del nuovo campo da baseball che proprio nei giorni precedenti è stato omologato per la categoria Under 15. Col campo da baseball è stato rinnovato anche un campetto di calcio libero. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Massimiliano Occa, la Vicesindaca Francesca Sulis e i Consiglieri delegati Daniele Agazzi e Ivano Cattaneo.

Il cuore religioso della festa è stato domenica 28 settembre, con la Santa Messa Solenne al mattino e, nel pomeriggio, la suggestiva processione con la statua di San Michele, accompagnata dalla Banda “G. Puccini” di Misinto, che ha richiamato un gran numero di fedeli.

La manifestazione si è chiusa lunedì sera con la Santa Messa per i defunti, confermando ancora una volta la Festa di San Michele come l’appuntamento più atteso e partecipato dell’affiatata comunità di Dal Pozzo al quale si sono uniti moltissimi altri cittadini. “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito ad allestire questa bella festa e quanti hanno partecipato con entusiasmo ai vari momenti” -ha commentato il Sindaco Massimiliano Occa. “Mi piace sottolineare in particolare l’occasione che hanno avuto per mostrarsi le diverse realtà associative di Dal Pozzo, sportive e non, testimonianza di una frazione vivace e unita, che rappresenta una risorsa preziosa per Ceriano Laghetto”.