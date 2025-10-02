Da Piazza Repubblica ai Giardini Estensi: Città Giardino protagonista con la Varese CityRun

(mi-lorenteggio.com) Varese, 2 ottobre 2025 – Nel cuore di Varese. Torna la Varese City Run con tantissime novità a partire dal tracciato e un ricco programma di iniziative culturali, scientifiche e di intrattenimento per bambini, giovani e famiglie. Oltre al bouquet di corse che offrirà a tutti gli appassionati la possibilità di scegliere la distanza che preferiscono: si va dalla Mezza Maratona – competitiva e non competitiva – alla 10 chilometri – competitiva e non competitiva – fino alla tradizionale e coloratissima Family Run da
percorrere correndo o camminando con la famiglia, le associazioni sportive e gli amici a quattro zampe.
Il circuito Running People
Si chiuderà a Varese, nel fine settimana del 24, 25 e 26 ottobre, il circuito Running People che
nell’edizione 2025 è partito da Castellanza con la Liuc Run, per poi toccare Rescaldina, Busto e
Legnano con la Pam Race, Gallarate con la GallaRunTen e infine, la “mamma” di tutte le gare del
circuito Running People organizzato da Sport Più, ovvero la Mezza Maratona e la 10 Km della
Città Giardino.
Sarà una sesta edizione (la prima si disputò nel 2019 con uno stop per il Covid nel 2020) ricca di
eventi e con tante novità. A partire dal circuito, impegnativo, ma più veloce e con meno
pendenze rispetto al passato e con partenza e arrivo nel meraviglioso contesto dei Giardini
Estensi, dove a partire da sabato sarà allestito il VCR Village – ci sarà la diretta sulle frequenze di
RadioDelta International – con gli stand dei partner, tra cui anche Enaip, rappresentato in
conferenza stampa da Alice Fogliadini, delle associazioni sportive e del terzo settore –
Fondazione Piatti e Fondazione Giacomo Ascoli – che affiancano la Varese City Run in qualità di
charity partner.
La sesta edizione dell’appuntamento è stata presentata questa mattina nella sede di BCC Busto
Garolfo e Buguggiate di via Veratti a Varese, ovvero nella casa del main partner che fin dalla
prima edizione ha sostenuto e accompagnato il progetto Running People.
Quello della Varese City Run è un appuntamento molto atteso dai runner, soprattutto da coloro
che si vogliono misurare sulla distanza della Mezza Maratona e lungo un circuito impegnativo.
Con meno pendenze rispetto al passato, sempre certificato Fidal e tracciato con l’obiettivo di
toccare alcuni dei punti più suggestivi del capoluogo di provincia.
Dalle scuole materne all’università
Come da tradizione ad aprire il fine settimana di sport ed eventi sociali e culturali saranno le
Pulciniadi. Venerdì 24 sarà dedicato proprio ai più piccoli, ai bambini delle scuole materne che
nel contesto di Piazza Repubblica avranno l’opportunità di mettersi alla prova con diverse
discipline sportive e sotto l’occhio vigile e organizzativo dello staff di educatori e allenatori di
Sport Più. Sabato 25 invece sarà il giorno dell’apertura del VCR Village, un vero e proprio
villaggio nel cuore dei Giardini Estensi, con stand dedicati al cibo, il gazebo per le iscrizioni e per
il ritiro del pacco gara, ma anche alle associazioni sportive e del terzo settore e che ospiterà due
momenti scientifici: lo speech su “Sport e disabilità” a cura della Fondazione Giacomo Ascoli (la
mattina alle 11) e la tavola rotonda su “Ambiente e sport” a cura dell’università dell’Insubria e con un ospite speciale, l’atleta azzurro Pietro Arese, che sarà anche al via della Mezza Competitiva di domenica 26 ottobre.
«All’incontro parteciperanno docenti universitari e medici dello sport illustreranno le problematiche respiratorie causate da sostanze inquinanti aerodisperse e pollini, nel contesto delle persone che praticano molta attività sportiva all’aperto. Gli argomenti verranno trattati in senso divulgativo con l’intento di sensibilizzare il pubblico e soprattutto gli sportivi appassionati rispetto ai possibili fattori
ambientali che possono esporre i soggetti sensibili a crisi asmatiche durante l’esercizio, e fornire
utili consigli su come valutare lo stato di salute del sistema respiratorio», ha spiegato Andrea
Moriondo, direttore di Scienze Motorio dell’Insubria.
Il presidente di Sport Più Stefano Colombo ha dichiarato: «Quest’anno abbiamo voluto collegare
le nostre origini con il futuro. Le Pulciniadi si terranno in piazza Repubblica come avvenne nel
2019 con la prima edizione, mentre l’aspetto agonistico rientra per la prima volta nel World
Athletics, ovvero le gare sono inserite nel calendario degli appuntamenti internazionali.
Abbiamo inoltre “spianato” il tracciato, con meno pendenze, ma senza snaturare la sua
caratteristica di gara apprezzata dai runner per essere una delle più strong nel panorama running».
La bellezza di Varese, la complessità della macchina organizzativa, ma anche il numero crescente
di partner del territorio che hanno sposato il progetto VCR fanno della Varese City Run un
appuntamento imperdibile. A tal proposito Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio
ha evidenziato che «la Varese City Run non è solo una grande manifestazione sportiva, ma
un’occasione unica per valorizzare la provincia di Varese e la sua comunità. Partecipare significa
condividere valori importanti come la sostenibilità e la passione per lo sport, elementi che
riflettono anche il nostro impegno».
Il main partner
«È questo un progetto che unisce sport, benessere, valorizzazione della città di Varese e
inclusione – ha dichiarato il vice presidente di BCC di Busto Garolfo e Buguggiate – ed è proprio
per questo legame con il territorio, che è lo stesso in cui noi siamo presenti, che la nostra realtà
ha deciso di essere al fianco dell’organizzazione di Sport Più». BCC, infatti, per prima ha creduto
e ha contribuito a far crescere l’appuntamento che oggi, nel nome della corsa, dello sport
praticato e del benessere psicofisico è diventato un circuito di gare che lega un ampio territorio
che va dall’AltoMilanese al nord della Provincia di Varese. Presenti alla presentazione c’erano
anche Enzo Petrillo, responsabile d’Area di BCC e Gloria Ceruti, responsabile della sede di via
Veratti. Inoltre, anche il presidente di BCC Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi ha
dichiarato: «Lo sport non è soltanto attività fisica: è cultura della salute, è scelta di vita che
allunga gli anni e ne migliora la qualità, è strumento capace di unire le persone e creare legami
autentici. Manifestazioni come questa hanno il grande merito di aprire le città, di trasformare le
strade in luoghi di incontro e di festa, di stimolare la partecipazione e il senso di comunità. Sono
eventi che vanno oltre la competizione e che aiutano il territorio a crescere, a raccontarsi e a
valorizzarsi. Come banca locale, la nostra missione non si limita a offrire servizi finanziari: il
nostro impegno è essere presenti accanto alle persone, alle famiglie, alle associazioni e a tutte
quelle realtà che contribuiscono a rendere più vivo e più coeso il tessuto sociale. La Bcc corre al
fianco della Varese City Run e di Sport+, con la convinzione che sostenere lo sport significhi
sostenere la vita e il futuro del nostro territorio».
Da Varese l’idea della Maratona
E a rilanciare una sfida che potrebbe superare i confini cittadini è stato ancora una volta
l’assessore allo Sport di Varese Stefano Malerba: «Il sogno di tutti noi – ha detto – è quello di
dare alla nostra provincia un appuntamento che ancora manca: la maratona. Sarebbe bello
arrivare ad organizzarne una che sappia coinvolgere, insieme a Varese, anche Busto e Gallarate.
In attesa di realizzarlo, godiamoci il fine settimana della Varese City Run». Che torna con le
Pulciniadi alle origini e «in una piazza Repubblica recuperata sotto il profilo urbanistico e che sa
essere uno spazio vivo e vitale quando ospite iniziative di questo genere», ha spiegato
l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati dopo aver portato i saluti del sindaco Davide Galimberti.
I charity partner
Infine, l’altro aspetto che rende unici gli appuntamenti di Sport Più, ovvero l’aspetto solidale che
non è solo donazione di risorse economiche, ma anche coinvolgimento dei Charity Partner.
Quest’anno Fondazione Giacomo Ascoli – presente in conferenza stampa con Daniela Tam Bai – si
occuperà anche del punto ristoro del Village in collaborazione con gli Alpini di Brinzio. Mentre
Fondazione Piatti – presente con Fabio Pasiani e Massimiliamo Arosio – come ogni anno,
schiererà al via un gruppo di atleti numeroso e coloratissimo. Con una novità per abbattere
ancora una volta le barriere fisiche e psicologiche: la Staffetta sulla distanza più impegnativa: la
Mezza.
Insomma, ci si prepara per vivere un grande fine settimana con un doppio obiettivo: superare il
numero di pettorali al via dell’edizione 2024 e arrivare a coinvolgere, sull’intero circuito
Running People, i 5.000 runner per il 2025. «Siamo vicini a questo traguardo – ha concluso il
presidente di Sport Più Stefano Colombo – siamo convinti che Varese e il movimento dei runners
ci regaleranno il raggiungimento di questo traguardo. Sarebbe un ottimo successo di squadra».
