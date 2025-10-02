FORZA ITALIA: UNA RIFORMA STRUTTURALE PER UNA SANITÀ PIÙ VICINA ALLE PERSONE, INCONTRO A ROZZANO

Incontro pubblico a Rozzano il 3 ottobre ore 17:30 – Sala Conferenze Cascina Grande, organizzato da Rosaria Alibrandi Segretario Prov Azzurro Donna Milano, alla presenza del Sindaco Mattia Ferretti



(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 2 ottobre 2025 – Forza Italia presenta la sua proposta di riforma strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, fondata su equità, universalità e diritto alla salute, per rispondere alle criticità aggravate dalla pandemia: carenza di personale, lunghe liste d’attesa, crisi dei pronto soccorso e fuga dei giovani medici.

Il progetto, al centro del confronto pubblico promosso da Forza Italia Seniores e Azzurro Donna, mette in primo piano l’integrazione tra ospedale e territorio, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione del personale sanitario, la prevenzione e l’accesso equo alle cure.

L’incontro: “Sanità di Prossimità – prevenzione e servizi sanitari locali”.

Moderati dalla giornalista Emanuela Carcano, Interverranno:

Dott. Roberto Comazzi – Sanità di prossimità, un piano strategico per il servizio sanitario pubblico: una sfida da vincere!

Dott.ssa Marica Girardi – Il benessere della famiglia: una conquista lunga tutta una vita

Dott. Ruggero Merlini e Dott.ssa Federica Ripepi – Stili di vita e patologie correlate

Dott. Samuel Dal Gesso – Distretto, Casa e Ospedale di Comunità: cosa sono e cosa fanno

Dott.ssa Anna Pozzi – Gestione proattiva dei pazienti cronici in medicina di famiglia: una case history lombarda

Dott.ssa Daniela Troiano – Ospedale e territorio: dove siamo e dove stiamo andando?

Le priorità di Forza Italia per la sanità del futuro

Forza Italia propone un modello di sanità più vicina alle persone, che metta al centro la dignità e il benessere dei cittadini attraverso:

Le priorità di Forza Italia per la sanità del futuro Forza Italia propone un modello di sanità più vicina alle persone, che metta al centro la dignità e il benessere dei cittadini attraverso: Innovazione e prossimità, per portare i servizi sul territorio;

Rafforzamento del capitale umano, con investimenti sul personale;

Cura della salute mentale, troppo spesso trascurata;

Risposta strutturale ai bisogni del presente e del futuro, con una visione riformatrice liberale e solidale.

«Il nostro obiettivo è modernizzare il Servizio Sanitario Nazionale rendendolo più equo, efficiente e centrato sulla persona» movimento Azzurro Donna, Seniores e Giovani, insieme promotori dell’iniziativa.

Redazione