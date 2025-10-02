Global Sumud Flotilla: un segno di solidarietà dalla Casa della Carità

La Casa della Carità ha coperto la sua facciata con lenzuola bianche, segno di apertura alla pace e simbolo delle vele della Flotilla.

La Fondazione aderisce alle manifestazioni in programma a Milano giovedì 2 e venerdì 3 ottobre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – La Casa della Carità esprime il suo sostegno e il suo ringraziamento alla Global Sumud Flotilla con un gesto semplice, ma profondamente simbolico.

Con la sua navigazione coraggiosa, la Global Sumud Flotilla ha attraversato il mare per far arrivare a tutto il mondo un messaggio potente di nonviolenza, solidarietà e speranza verso il popolo palestinese.

Abbiamo allora scelto di coprire la nostra facciata con lenzuola bianche, segno di apertura alla pace e, al tempo stesso, simbolo delle vele della Flotilla. Se le barche sono state fermate, il loro messaggio no: continua a viaggiare, a ispirare, a chiedere giustizia.

Noi siamo tra coloro che lo accolgono e lo rilanciano da terra. Perché la pace va costruita, giorno dopo giorno.

La Casa della Carità aderisce inoltre alle manifestazioni in programma a Milano per giovedì 2 e venerdì 3 ottobre.

