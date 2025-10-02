IL PARCO DEL GIAMBELLINO INTITOLATO AD ALAN KURDI

In Municipio 6 prima intitolazione ad una vittima del mediterraneo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – Domani, venerdì 3 ottobre, Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, alle ore 11, in via Giambellino 125, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi parteciperà alla cerimonia di intitolazione del Parco del Giambellino ad Alan Kurdi, il piccolo siriano trovato morto sulla spiaggia di Bodrum dieci anni fa e divenuto simbolo, con la sua famiglia, del dramma dei migranti.

Intervengono: il Presidente del Municipio 6, Santo Minniti, Serkan Sultan, rappresentante della Comunità curda milanese, Nermin Shenishen, volontaria del Centro Diurno Educativo CRETA, Margherita Reale, rappresentante del quartiere. Parteciperà anche l’attrice Lella Costa che chiuderà cerimonia con una sua interpretazione.

Saranno presenti gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Narcisi e dell’Istituto Comprensivo Nazario Sauro (cicli primario e secondario di primo grado).

Sarà ufficialmente intitolato a Alan Kurdi il Parco del Giambellino. La proposta di dedicare questo spazio al bimbo siriano di tre anni, il cui corpo ritrovato su una spiaggia turca nel settembre 2015 commosse il mondo, è partita lo scorso anno dal Municipio 6, di concerto con l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. Dopo l’approvazione da parte del Comune di Milano, il 3 ottobre, in occasione del decimo anniversario della sua morte, alle ore 11 si terrà la cerimonia di intitolazione del parco pubblico di via Giambellino 129, nato dalla rigenerazione di un’ex zona industriale abbandonata e oggi trasformato in uno spazio di comunità con aree gioco, percorsi fitness, orti urbani e spazi per attività didattiche e sociali. Un’area verde di circa 27.000 mq, inaugurata il 30 giugno 2024.

“Di Mediterraneo si muore ancora – spiega Santo Minniti, Presidente del Municipio 6 – Ma succede nel silenzio più totale. Si muore alla ricerca di una vita dignitosa, si muore di speranza. Ma per noi, la speranza non può essere una colpa da pagare con la vita. Questo dramma, che si consuma a poca distanza dalle nostre coste, ce lo ricordano le storie dei migranti morti in mare: quella di un giovanissimo migrante maliano, morto nel naufragio del Mediterraneo del 2015, con la pagella cucita sulla giacca. A mostrare i suoi bei voti, come fa un ragazzo che vuole dire “non giudicarmi, mi impegno molto, voglio fare bene”. O le poesie di Tesfalidet Tesfom, un giovane eritreo di 22 anni, arrivato a Modica che pesava meno di un bimbo di 6 anni e morto poco lo sbarco.

Ce lo ricorda quella foto per sempre stampata nella nostra memoria del bambino con la maglia rossa e i pantaloni blu, riverso senza vita sulla spiaggia di Bodrum. Ad Alan Kurdi, di 3 anni, oggi diciamo: non lo abbiamo dimenticato, non vogliamo che sia stato invano.

Per lui, e per le decine di migliaia di corpi senza vita seppelliti dal mare, che abbiamo scelto di fare memoria.

E oggi è irrinunciabile far sentire la loro voce, perché si accendano su di noi i riflettori della vergogna di fronte al loro sacrificio, a quello delle migliaia di bambini di Gaza trucidati dalle bombe o stremati dalla fame, e di chiunque soffra in ogni angolo del mondo. Quella vergogna non la lava il mare, ci resta addosso.”

Venerdì 3 ottobre, dopo la cerimonia di intitolazione alla presenza dell’Assessore Tommaso Sacchi e delle autorità comunali, si terranno alcuni laboratori didattici rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado sul tema dell’accoglienza, guidati da responsabili della Onlus ResQ, impegnata da anni nel salvataggio delle persone che attraversano il Mediterraneo. Nella stessa giornata sarà inaugurata anche una mostra fotografica dedicata ai soccorsi in mare, aperta a tutti, con visite guidate per alunni delle scuole elementari e cittadini del quartiere.

Sabato 4 ottobre il parco ospiterà invece una festa pomeridiana e serale che coinvolgerà l’intero quartiere, con attività delle associazioni del territorio e delle principali Onlus che si occupano di soccorso in mare, laboratori per bambini e adulti, una tavola rotonda e presentazioni di libri a tema. La serata sarà animata da musica e danze africane con il gruppo Karamogo, da uno spettacolo teatrale e da ospiti a sorpresa, per concludersi con un buffet di cous cous aperto a tutti. Una festa per tutti, anche per ricordare che il Parco Alan Kurdi sia sempre un luogo di accoglienza e di gioia.

