MILANO DIGITAL WEEK. PRESENTATO IL PROGETTO “ARCHIVI, LA MILANO CHE NON CONOSCEVI IN REALTÀ AUMENTATA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – Presentato al Museo di Storia Naturale, nell’ambito della Milano Digital Week, il progetto ‘ARchivi, la Milano che non conoscevi in Realtà Aumentata’. Un progetto di Comune di Milano-Cultura e ARtGlass, azienda specializzata nella realtà estesa per i Beni Culturali, che punta alla valorizzazione e comunicazione alla cittadinanza del patrimonio delle biblioteche attraverso la digitalizzazione degli archivi, per favorirne la frequentazione e rafforzarne il ruolo di luogo di incontro e di scambio, portando le biblioteche ‘fuori dalle biblioteche’. Un’assoluta novità per il sistema bibliotecario di Milano e un’esperienza d’avanguardia per l’audience development delle biblioteche, che arricchisce anche l’offerta culturale della città rendendola essa stessa libro, gioco e narrazione.

“Un progetto innovativo che attraverso la digitalizzazione e l’uso della tecnologia mira a rendere più semplice e inclusiva possibile la fruizione dei nostri archivi, trasformando la città in un museo diffuso e narrando storie poco note e altrimenti poco leggibili – commenta l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Protagoniste di questo progetto pilota sono la Biblioteca Sormani e la Biblioteca del Museo di Storia Naturale, che hanno aperto gli archivi alla realtà aumentata mettendo a disposizione documenti e conoscenze di archivisti, curatori e bibliotecari per realizzare percorsi che raccontano due luoghi di Milano da un punto di vista inedito. Due gli itinerari di visita, disponibili in italiano, inglese e LIS, fruibili in differenti modalità, grazie a un sistema integrato di realtà aumentata che ha messo in relazione le fonti bibliotecarie con il territorio urbano.

Il primo, un city tour in realtà aumentata su Web App, fruibile online sul proprio smartphone, per esplorare il quartiere di Porta Venezia, dove una volta sorgeva il Lazzaretto, oggi scomparso. Grazie alle testimonianze custodite in Biblioteca Sormani sono stati riportati alla luce edifici ricostruiti in 3D e racconti inediti. Dalla WebApp è possibile inoltre ascoltare il podcast ‘Milano e Stendhal, un doppio ritratto’ a cura di eArs, che porta il pubblico a scoprire la città di Milano con gli occhi dello scrittore francese e di altri personaggi illustri, tra cui Alessandro Manzoni.

Il secondo, un’esperienza in Realtà Aumentata con Smartglass Epson Moverio al Museo di Storia Naturale, che riporta in vita il Megaterio: grazie alla tecnologia è stato infatti possibile “aumentare” e animare con contenuti multimediali alcuni documenti inediti d’archivio custoditi in Biblioteca che ricostruiscono la storia del più grande mammifero preistorico, del Museo e delle sue collezioni. Accompagnati virtualmente da Cristiano Dal Sasso, curatore delle collezioni paleontologiche del Museo, i visitatori potranno ammirare l’inedita ricostruzione 3D del Megaterio, il cui scheletro proveniente dall’Argentina venne completamente distrutto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il 12 e il 26 ottobre, in via sperimentale, il tour sarà disponibile gratuitamente in museo su prenotazione, mentre dal mese di novembre l’esperienza diventerà parte integrante di una visita guidata inclusa nell’offerta didattica curata da Coop Culture – Pleiadi con il titolo “Megaterio. Il gigante scomparso e la memoria degli archivi”.

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 – Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” – Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI per lo sviluppo di nuove tecnologie” – INNOVACULTURA: Sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale.