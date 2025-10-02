Milano, furti ad anziani in un supermercato di via Lorenteggio: due arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino cileno di 33 anni e una cittadina peruviana di 39 anni, pluripregiudicati, per furto aggravato in concorso ai danni di una coppia anziana all’interno dei parcheggi sotterranei di un supermercato.

Martedì scorso, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Lorenteggio hanno effettuato un servizio volto al contrasto dei reati e, nello specifico, per furti perpetrati ai danni di persone anziane all’interno del parcheggio di un supermercato in via Lorenteggio. In particolare, i poliziotti, appostati in modo tale da poter osservare i movimenti di eventuali malintenzionati sia nell’area esterna che nella zona dei parcheggi sotterranei dell’esercizio commerciale, intorno alle ore 10.00, hanno individuato un’autovettura con a bordo i due cittadini sudamericani che, dopo aver fatto un giro di ricognizione, si sono fermati e hanno osservato una coppia di anziani i quali, con un carrello pieno di buste della spesa, si stavano dirigendo verso la propria macchina. L’anziana 79enne, dopo aver appoggiato la sua borsa sul sedile anteriore dell’auto, ha raggiunto il marito 81enne per aiutarlo a riporre la spesa nel bagagliaio posteriore.

Mentre il complice 33enne è rimasto in auto, la 39enne peruviana è scesa repentinamente, si è avvicinata alla vettura delle vittime, ha aperto la portiera e, chinatasi all’interno, ha prima rovistato nell’abitacolo per poi impossessarsi della borsa dell’anziana. Gli agenti di via Primaticcio sono subito intervenuti e hanno bloccato la donna, che ha tentato di scappare a piedi, e il complice che stava per avviare il motore dell’auto nel tentativo di fuggire. I poliziotti hanno li hanno arrestati per furto aggravato in concorso e hanno restituito la borsa all’anziana che, insieme al marito, non si erano accorti del furto subito.

