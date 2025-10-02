MILANO4MENTALHEALTH. AL VIA DOMANI IN SALA ALESSI L’EDIZIONE 2025 CON UN FOCUS SUL LEGAME TRA SPORT E SALUTE MENTALE

Previste le testimonianze di alcuni protagonisti del mondo sportivo, dall’allenatore dell’Olimpia Milano Ettore Messina alle atlete Martina Caironi e Valentina Marchei. Il programma proseguirà per tutto ottobre con oltre 130 appuntamenti

(mi-lorentegggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – Anche quest’anno torna Milano4MentalHealth, l’iniziativa del Comune di Milano che ha l’obiettivo di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico, offrendo a cittadini e cittadine l’opportunità di accedere a informazioni su progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni individuali da intraprendere.

Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino, si inaugurerà l’edizione 2025 con un momento di riflessione per ribadire l’impegno della città sul tema della salute mentale come bene comune. A pochi mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, sarà anche l’occasione per riflettere sul ruolo dello sport nella promozione della salute mentale e nel contrasto allo stigma. L’incontro offrirà inoltre uno spazio di confronto per fare il punto sui progetti in corso e promuovere nuove sinergie tra istituzioni, professionisti, Terzo settore e cittadini.

“Milano4MentalHealth – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è ormai diventato un appuntamento fisso dell’autunno milanese. Un modo per sensibilizzare sull’importanza strategica di un tema troppo spesso sottovalutato e considerato di serie B. Parlarne, diffondere conoscenza e consapevolezza, combattere lo stigma: sono questi gli obiettivi di un’iniziativa che, ancora una volta, mira a costruire un palinsesto condiviso di attività, incontri e appuntamenti aperti a tutti e tutte. In questi anni abbiamo contribuito a riportare la salute mentale al centro dell’agenda pubblica”.

Il convegno si aprirà proprio con l’intervento dell’assessore Bertolé che riaffermerà l’importanza del ruolo delle città nel costruire il benessere di cittadini e cittadine. Sarà anche l’occasione per raccontare e fare il punto su quattro progetti avviati dal Comune, in collaborazione con il Terzo settore, sui temi della salute mentale, grazie a un investimento di 4 milioni di euro in un triennio da parte dell’Amministrazione.

Una seconda tavola rotonda proporrà una lettura sui bisogni emergenti, le difficoltà di accesso ai percorsi di presa in carico, il lavoro integrato tra i servizi sociali e sanitari, i professionisti e il terzo settore. Interverranno Antonella Costantino, direttrice dell’UONPIA di Fondazione Policlinico, Armando D’Agostino, direttore di SC Psichiatria dell’ASST Santi Paolo e Carlo, Caterina Viganò del DSMD dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, Tamara Rabà del DSMD dell’ASST GOM Niguarda e Valentina Di Mattei, presidentessa dell’Ordine degli psicologi della Lombardia.

Nel corso della mattinata, una terza tavola rotonda si occuperà del valore sociale dello sport per la salute mentale, con uno sguardo alle politiche urbane che riconoscono nello sprt una leva trasversale capace di generare inclusione, coesione sociale e contesti favorevoli al benessere psicologico delle comunità. Interverranno gli assessori Bertolé (Welfare e Salute) e Martina Riva (Sport), Federica Alberti, direttrice di Wellness Foundation, Diana Bianchedi, Chief strategy planning & legacy Officer di Fondazione Milano Cortina 2026 e Vice Presidente Vicaria del CONI e Tiziana Mele, Amministratore delegato di Lundbeck Italia.

A concludere la giornata, una conversazione tra protagonisti del mondo sportivo, per esplorare il legame tra performance, equilibrio personale e ruolo sociale dello sport nella promozione del benessere mentale. Parteciperanno Martina Caironi, campionessa paralimpica e Legacy Specialist di Fondazione Milano Cortina 2026, Valentina Marchei, Olimpica di pattinaggio di Figura e responsabile del Programma Ambassador di Milano Cortina 2026, Ettore Messina, Head Coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia Milano. È prevista inoltre la testimonianza di Federica Pellegrini.

Il palinsesto di Milano4MentalHealth, che viene realizzato con il contributo di Lundbeck Italia e Wellness Foundation, proseguirà per tutto il mese di ottobre, con oltre 130 appuntamenti. Il programma completo è disponibile sul sito.

