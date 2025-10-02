Rho. Festival Cur-arti: incroci culturali per la salute mentale dei giovani

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 ottobre 2025 – Sempre sabato 11 ottobre alle ore 18.30 è in programma la performance di Playback Theatre “Legami che (s)legano” a cura di Comin’ back, compagnia di Playback Theatre della Coop Comin e dell’associazione ArteMadia, forma di improvvisazione teatrale che metterà al centro il tema delle relazioni in un dialogo attivo tra pubblico e performer. La performance sarà legata alla mostra artistica “TRACCE DI CAOS: Uno sguardo dentro”, a cura di Spazio Tamias della cooperativa COMIN, che sarà esposta in Sala ganci dello Spazio MAST durante i due giorni del festival.

Il festival Cur-arti si concluderà domenica 12 ottobre con il debutto in doppia replica alle ore 18.00 e 20.30 della performance teatrale “Pelle” di Caminante | Teatro selvaggio, che esplorerà in chiave poetica il tema delle relazioni affettive disfunzionali e della violenza di genere. Al termine della performance, si terrà un talk con la compagnia, per dibattere delle emozioni suscitate dalla performance.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati): occorre scrivere a cur.arti.rho@gmail.com (351 634 8833).

Il festival fa parte del più ampio progetto “Cur-arti”, attivo sul territorio di Rho e promosso da LaFucina Cooperativa Sociale, Caminante | Teatro selvaggio e Fare Diversamente APS in collaborazione con il Comune di Rho con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Ente Filantropico che ha come obiettivo quello di porre luce e attenzione sul tema del benessere giovanile.

“Anche quest’anno avremo modo di assistere a iniziative dedicate a un tema delicato, come quello della salute mentale dei giovani – commenta l’assessore Paolo Bianchi – I lockdown legati al Covid, l’uso crescente dei social network e ritmi di vita sempre più veloci hanno inciso sulla vita di molti: rispettare i tempi e la fragilità di ciascuno è una priorità per la nostra amministrazione. Ringrazio gli organizzatori di Cur-arti per questa costante attenzione”.