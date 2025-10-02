Sciopero Generale: a Milano le linee Atm non sono garantite tra le ore 8,45 e le 15 e dopo le ore 18

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – Sono previsti diversi scioperi a livello nazionale indetti da CGIL, USB, SGB, CUB e COBAS. Per questo, venerdì 3 ottobre a Milano le linee Atm non sono garantite tra le ore 8,45 e le 15 e dopo le ore 18.

Anche manifestazioni e cortei annunciati possono avere conseguenze sulle nostre linee durante tutta la giornata. Sulla app e su X daremo aggiornamenti in tempo reale.

A Milano ci sarà un corteo, con partenza alle 9 da Porta Venezia e conclusione in piazza Leonardo Da Vinci.

Redazione