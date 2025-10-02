Seriate. Al via “Sport Emotion”, rassegna di teatro e cinema

(mi-lorenteggio.com) Seriate, 2 ottobre 2025 – Si è svolta questa mattina presso la Biblioteca dello Sport “Nerio Marabini” la conferenza stampa di presentazione di “Sport Emotion”, una nuova rassegna culturale di teatro e cinema dedicata allo sport che si svolgerà a Seriate (BG) al Cineteatro Gavazzeni.

“Sport Emotion” è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Seriate, con la direzione artistica dell’Associazione Cinema e Arte e la collaborazione del Cineteatro Gavazzeni.

Lo scopo è quello di dare attenzione alla tematica dello sport attraverso la cultura, veicolata da teatro e cinema: tre spettacoli teatrali e due film cinematografici.

La rassegna si avvale del patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e del Panathlon Club Mario Mangiarotti.

Ha introdotto la conferenza stampa il giornalista sportivo Paolo Marabini, referente della Biblioteca dello Sport “Nerio Marabini” di Seriate.

da sinistra: Paolo Marabini, Gabriele Cortesi, Roberto Gualdi, Ester Pedrini

“La rassegna nasce dalla volontà di promuovere lo sport come esperienza di vita e non solo come competizione. – ha dichiarato il Sindaco, Gabriele Cortesi –. Attraverso cinema e teatro vogliamo raccontare i valori dello sport, che sono sacrificio, passione, condivisione e senso di comunità”.

Parlare di sport significa affrontare temi come la lealtà, il benessere psico-fisico e l’importanza della pratica sportiva fin dall’infanzia che favorisce la crescita, la capacità di stare insieme e di condividere gli stessi ideali, il confronto e, insieme, l’unione.

“Con Sport Emotion – ha spiegato l’Assessore alla Cultura e allo Sport, Ester Pedrini – uniamo linguaggi diversi per restituire la forza narrativa ed emotiva dello sport. È un progetto che arricchisce l’offerta culturale di Seriate e che vuole coinvolgere cittadini di tutte le età, creando partecipazione e occasioni di riflessione oltre che di intrattenimento”.

La direzione artistica è stata affidata a Roberto Gualdi dell’Associazione culturale Cinema e Arte: “Abbiamo scelto il mondo dello sport per lanciare questa iniziativa che vedrà coinvolto il nostro territorio in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Proiezioni di film, performance teatrali e il mondo della letteratura sportiva saranno i protagonisti di questa rassegna che l’Assessorato alla Cultura di Seriate sostiene.”

Il palinsesto si apre il 23 ottobre alle ore 21,00 con lo spettacolo teatrale “CORRI – Dall’inferno a Central Park”.

Si parla di Corsa e soprattutto di Vita, nello spettacolo che vanta molti sold out nei suoi cinque anni di tournée, premiato dal pubblico dei runner e da tutti coloro che ne hanno amato la forza e l’intensità. Tratto dall’omonimo best seller di Roberto di Sante, prodotto da Loft Theatre con la regia e l’adattamento di Ferdinando Ceriani, CORRI vede sul palco uno straordinario Sebastiano Gavasso – attore e runner nella vita – accompagnato dalle musiche dal vivo della violoncellista Giovanna Famulari. Con la Maratona di Sydney, appena conclusa, Gavasso è uno dei 177 italiani che hanno finito le 7 Majors Marathon. Inoltre, CORRI ha vinto il Premio Alda Merini nel 2024.

La rassegna prosegue il 5 novembre alle 21,00 con la proiezione del film “Wonderful Losers”, documentario del 2017 con Massimo Branca, Daniele Colli, Paolo Tiralongo, Giovanni Tredici, Svein Tuft, per la regia di Arunas Matelis.

Per chiunque, quei ciclisti che non vincono e che non compaiono mai in televisione e sulle prime pagine dei giornali sono semplicemente dei perdenti. Sono i gregari, i “portatori d’acqua”, i Sancho Panza del ciclismo professionistico. Il film racconta la loro volontà smisurata, la loro devozione e la capacità di sopportare la fatica e il dolore per continuare la gara ad ogni costo e dare il personale contributo alla vittoria finale del loro capitano. Se cadono si rialzano e fanno di tutto per continuare la corsa: alzare bandiera bianca non è ammesso. In “Wonderful Losers” i nostri eroi non sono soli: il team dei medici, stipato in una piccola e claustrofobica automobile, accorre per prestare le prime cure, si lancia sull’asfalto a soccorrere chi è caduto o medica i feriti che, senza fermarsi, si agganciano ai finestrini dell’auto. Il lavoro dei medici ricorda quello di una guerra: sono sulla “linea di fuoco”, dove il ritiro non è un’opzione. I 21 giorni del Giro d’Italia sono il perfetto scenario per l’odissea dei gregari e dei loro angeli custodi, i medici di corsa.

Per l’occasione, sarà presente il giornalista sportivo Beppe Conti che introdurrà la serata.

Il 13 novembre alle 21,00 è la volta dello spettacolo teatrale “La leggenda del pallavolista volante”, diretto da Nicola Zavagli, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli.

Si tratta di uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano. Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti. Ed ecco dipanarsi un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni Settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata.

Il 26 novembre alle ore 21,00 verrà proiettato il film “La Valanga Azzurra” di Giovanni Veronesi, scritto da Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi e che vede protagonisti Gustavo Thoeni, Piero Gros, Paolo de Chiesa, con la partecipazione di Ingemar Stenmark.

Il documentario ripercorre la parabola irripetibile della Nazionale Italiana di sci alpino degli anni ’70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros. Attraverso successi che hanno riscritto la storia dello sport italiano, come la conquista di cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, il documentario celebra le rivalità interne, i contrasti caratteriali e i sacrifici che hanno reso invincibile questa squadra. Le testimonianze inedite dei protagonisti, intrecciate alla narrazione di Giovanni Veronesi, che rivela in questa occasione i suoi trascorsi di aspirante campione fanno rivivere l’epopea unica di un ciclone sportivo, dagli esordi gloriosi fino a un inevitabile declino.

Per l’occasione, sarà presente l’autore del film Lorenzo Fabiano, che introdurrà la serata.

La chiusura è fissata per il 4 dicembre alle 21,00 con lo spettacolo teatrale “D5 PANTANI – Storia di un capro espiatorio”, scritto e diretto da Chiara Spoletini, con Sebastiano Gavasso e Viviana Picariello.

La timeline della vicenda ripercorre le prime scalate di Marco Pantani con la bicicletta, l’approdo alla squadra che lo rappresenterà per anni, la Mercatone Uno, le vittorie e le sconfitte, fino alla penultima tappa del Giro d’Italia 1999, quando viene squalificato a Madonna di Campiglio per un valore di ematocrito nel sangue sopra la soglia consentita. Il regolamento prevede, in questi casi, una sospensione cautelativa di qualche settimana; i media invece accostano subito a Marco l’ombra del doping che lo perseguita e lo trascina nel buio. Ultimo capitolo della messa in scena è l’arrivo nella “famosa” D5, la camera dell’hotel Le Rose, che il campione affitta a Rimini per rinchiudersi in una solitudine silenziosa che lo porterà alla morte. Un vero e proprio giallo, una messa in scena costruita maniacalmente a cui ancora oggi non viene attribuito un regista. Ad affiancare la figura di Pantani nella messa in scena c’è un giornalista sportivo, tifoso appassionato di Marco, dell’uomo e del campione, che insieme a lui dall’inizio, ripercorre la scalata, lasciandosi ispirare e guidare nella stesura del proprio libro dallo stesso Pantani che, ormai talmente presente e strutturato nel suo immaginario, sembra materializzarsi accanto a lui tanto da diventare suo interlocutore diretto, ispirazione vera e propria. Per raccontare la vicenda di Marco Pantani era necessario fornire informazioni cronachistiche, esaminare i paragrafi dell’inchiesta così contraddittori e spesso vaghi ma senza rinunciare all’aspetto emotivo della storia.