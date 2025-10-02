SETTIMANA DELLA PSICOLOGIA 2025: DAL 5 OTTOBRE, EVENTI GRATUITI E APERTI A TUTTI PER SENSIBILIZZARE SULLA TUTELA DEL BENESSERE MENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2025 – Rafforzare l’idea di pace non solo come assenza di conflitti, bensì come impegno quotidiano a beneficio di persone, relazioni e comunità, come capacità di trasformare il conflitto in dialogo, di curare traumi e fratture, di promuovere fiducia e responsabilità condivisa.

In linea con la Giornata Nazionale della Psicologia 2025 dal titolo “Psicologia è Pace”, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si è posto una domanda urgente: come può la psicologia generare condizioni di pace, dentro e fuori di noi?

Dal pensiero critico alla pratica clinica, dall’educazione alla comunicazione pubblica fino allo sport e al teatro, la programmazione che l’Ordine offrirà ha il merito di attraversare luoghi e linguaggi diversi per rimettere al centro tre assi: giustizia e dignità nelle istituzioni e nella vita sociale; qualità della comunicazione e del confronto, online e offline; competenze psicologiche (regolazione emotiva, mentalizzazione, fiducia) che sostengono convivenza e coesione.

Inoltre, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, partner di Milano4Mental Health 2025, sarà presente sul TRAM ATM della salute mentale che, partendo e arrivando presso la Casa della Psicologia in Piazza Castello, attraverserà Milano per portare alla cittadinanza il suo messaggio contro lo stigma. A bordo e durante le fermate previste, pazienti, familiari, operatori e volontari.

SETTIMANA DELLA PSICOLOGIA A MILANO

Domenica 5 ottobre 2025 dalle 10:30 alle 12:30 – L’intelligenza artificiale e la tutela della salute e del benessere psicologico: il ruolo dei professionisti e delle istituzioni (MEET – Viale Vittorio Veneto, 2)

Una riflessione e uno spettacolo teatrale sulle evoluzioni dell’IA in sanità e sugli algoritmi etici, capaci di tutelare diritti e prevenire discriminazioni nei servizi di salute mentale.

Lunedì 6 ottobre 2025 dalle 21:00 alle 23:00 – Si può ancora parlare di pace? (Casa della Psicologia)

Dal carteggio Einstein–Freud all’oggi: restituire alla parola “pace” spessore etico, politico e psicologico.

Martedì 7 ottobre 2025 dalle 21:00 alle 23:00 – La comunicazione non ostile come impegno di responsabilità condivisa – Firma del Manifesto (Casa della Psicologia)

Dialogo con professionisti dei media e del diritto per promuovere linguaggi rispettosi nella scuola, nei social e nell’informazione. A seguire, firma del Manifesto da parte della Presidente OPL Valentina Di Mattei.

Mercoledì 8 ottobre dalle 18:00 alle 20:00 – Carcere o manicomio? L’emergenza salute mentale in carcere (Casa della Psicologia)

Dati, testimonianze e prospettive per affrontare il paradosso delle fragilità psicosociali in un sistema penitenziario sovraffollato.

Giovedì 9 ottobre dalle 19:00 alle 21:00 – Psicologia, sport e pace: allenare la mente per un mondo migliore (Casa della Psicologia)

Lo sport come palestra di regolazione emotiva, rispetto delle regole e cooperazione: competenze psicologiche che fanno bene agli atleti e alla cittadinanza.

Venerdì 10 ottobre dalle 20:45 alle 22:30 – Letture teatrali di Freud: Dora e L’uomo dei topi

(Casa della Psicologia)

Monologhi d’autore per riportare in scena il cuore pulsante di due casi freudiani, tra poesia e clinica.

Sabato 11 ottobre dalle 14:30 alle 16:30 – Letture teatrali di Freud: L’uomo dei lupi + Schreber + Il piccolo Hans (Casa della Psicologia)

Un percorso teatrale che intreccia psicoanalisi, drammaturgia e immaginazione clinica.

SETTIMANA DELLA PSICOLOGIA IN LOMBARDIA

MANTOVA – Martedì 7 ottobre 2025 dalle 18:00 alle 20:00 – Costruire la Pace: salute mentale, diritti e benessere – Un processo dal globale al locale (Aula Magna Isabella d’Este, via Giulio Romano 13 – Mantova)

Un contributo a più voci che metta al centro la Pace come risorsa fattiva, necessaria e centrale, soprattutto in un’epoca ove la distruzione e l’annientamento della dignità umana sono purtroppo delle tragiche attualità.

LECCO | Mercoledì 8 ottobre 2025 dalle 20:45 alle 22:30 – Adolescenti, giovani adulti: quali sofferenze, oggi? Testimonianze di percorsi positivi tra dolore (mentale) e speranza (Centro Pertini, via Eremo 28 – Lecco)

Si siederanno attorno ad una tavola ritonda esponenti di enti del territorio, che proporranno una loro lettura del disagio giovanile attuale, con una prospettiva sulla promozione della speranza.

LECCO | Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 18:00 alle 21:00 – OveR Peace (Centro Pertini, via dell’Eremo 28 – Lecco)

Un lavoro di rete con gli Ambiti del Comune di Lecco, il Centro 15-24 e il centro diurno minori “Casa Vincenza”, di Lecco, vuole creare l’occasione affinché ragazzi e ragazze possano incontrarsi e, attraverso modalità che incontrino i loro linguaggi, confrontarsi sul tema della pace, oggi.

BRESCIA | Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 20:30 alle 22:30 – Umanizzare la cura, costruire la pace/ Cura e pace: la psicologia al centro (Via Baresani, 16 – Brescia)

Il convegno si propone di riflettere su esperienze e modelli che mettano al centro la dignità umana, l’empatia e la costruzione di relazioni pacifiche, delineando il contributo specifico della comunità psicologica a una cultura della cura che sia, al tempo stesso, umana e promotrice di pace.

VARESE | Giovedì 9 ottobre 2025 dalle 20:45 alle 22:45 – PER UNA CULTURA DELLA PACE – Reazioni costruttive agli impatti della guerra (Sala Montanari – Via dei Bersaglieri, 1 – Varese)

Si rifletterà sugli impatti delle guerre, a vari livelli, sulla società e sul singolo individuo.

CREMA | Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 9:30 alle 11:30 – Costruire la Pace: Strategie per la Gestione Costruttiva dei Conflitti tra Pari (I.I.S Galileo Galilei, Crema)

Attraverso il confronto su situazioni concrete, esercitazioni e tecniche di comunicazione assertiva, l’incontro mira a sviluppare consapevolezza emotiva, capacità di ascolto, rispetto e collaborazione.

MONZA | Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 20:45 alle 23:15 – Cineforum ‘Nausicaa’- Studio Ghibli: La pace come cura per la salute mentale (Binario 7, sala Picasso – Monza)

Il dialogo tra il professor Cassanmagnago e le psicologhe e Referenti Territoriali – Francesca Nettuno e Lucrezia Lorito – offrirà una chiave di lettura più profonda della pellicola, considerandola non solo come un’opera d’arte, ma anche come una preziosa testimonianza storica, uno specchio delle dinamiche psicologiche che essa rappresenta e un monito attuale per il presente.

PAVIA | Venerdì 10 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 – Giornata Mondiale della Salute Mentale (Auditorium scuola Copernico, via Verdi 23/25, Pavia)

Gli Psicologi afferenti alla Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica illustreranno, attraverso brevi interventi, il lavoro psicologico svolto in ogni contesto e le caratteristiche dei differenti approcci.

COMO | Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 10:00 alle 12:30 – Convegno per la giornata della salute mentale: la donna e la salute mentale nei diversi cicli di vita (Auditorium Biblioteca di Como; Piazzetta Venosto Lucati, n.1 – Como)

Partendo dalla presentazione della mostra “donne cancellate” (che si terrà dal 20 al 25 ottobre) in memoria delle “donne isteriche” del passato, spesso vittime di fraintendimenti e stigmatizzazioni, il convegno traccerà un parallelo con le sfide che le donne affrontano oggi nel campo della salute mentale.

SONDRIO | Venerdì 10 ottobre 2025 dalle 20:30 alle 23:00 – La Cura che Unisce: prospettive psicologiche per coltivare pace interiore, relazionale e di comunità (Sala incontri, Chiesa Beata Vergine del Rosario, Largo Stella Fermo, 3 – Sondrio)

Attraverso esempi, momenti di confronto tra le professioniste e di dialogo con i partecipanti, l’incontro offrirà spunti di riflessione concreti per trasformare il proprio raggio d’azione in una microzona di pace.

BERGAMO | Sabato 11 ottobre 2025 – La psicologia per la gentilezza come tessuti di pace (Portici Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia – Bergamo)

Dalle 10:00 alle 12:00 I referenti saranno a disposizione della cittadinanza per raccogliere testimonianze di gentilezza vissute e donate e alle 17:00 la compagnia Chapati presenterà lo spettacolo “Antigone sulla gestione del Conflitto”, uno spettacolo che rilegge il mito in chiave contemporanea per esplorare il tema del conflitto e della sua trasformazione.

“La Settimana della Psicologia è un invito ad aprire le porte al territorio e alla cittadinanza, per confrontarci sulle grandi sfide del nostro tempo: dall’intelligenza artificiale alla responsabilità della comunicazione, passando per il bisogno di pace, la salute mentale nelle carceri, il valore educativo dello sport e il potere trasformativo della cultura. La psicologia si propone sempre più come una bussola per orientarsi nel presente e ci ricorda che il benessere individuale è slancio per una società più coesa e vitale”, dichiara Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.