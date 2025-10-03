100 Anni di Galbani a Corteolona (Pv) con intitolazione scuola media e giornata di festa aperta tutti

(mi-lorenteggio.com) Corteolona (PV), 3 ottobre 2025 – Il Gruppo Lactalis – prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con brand come Galbani Santa Lucia, Galbanino, Parmalat, Vallelata, Zymil– celebrerà, domenica 5 ottobre, i 100 anni dello stabilimento Galbani di Corteolona (PV) con l’intitolazione di una scuola del territorio al fondatore di Egidio Galbani e una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza.

In occasione della celebrazione, il Comune di Corteolona intitolerà la Scuola Media di via Vigna Vecchia 16 a Egidio Galbani, fondatore dell’azienda e figura emblematica di una lunga tradizione di eccellenza nel settore lattiero-caseario. Un riconoscimento che celebra il legame profondo tra il territorio e una storia imprenditoriale che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della comunità locale.

A seguire, alla presenza delle autorità locali, del management aziendale e della cittadinanza, si svolgerà la cerimonia di benedizione dello stabilimento Galbani, che darà il via a degustazioni, eventi di intrattenimento.

Dalle ore 12.00 si potrà assistere allo show-cooking del “Pianeta Caprese”, fatto con la mozzarella Santa Lucia prodotta nello stabilimento con il food blogger Daniele Rossi e degustare piatti caldi e freddi a base di latticini e formaggi Galbani.

Dal 1925 lo stabilimento di Corteolona rappresenta un punto di riferimento per la produzione casearia italiana e un simbolo di tradizione e qualità riconosciuto in tutto il mondo.

Con oltre 600 addetti, il sito è il primo più grande d’Europa e il secondo più grande al mondo per la produzione di mozzarelle, confermandosi una delle realtà produttive più importanti della provincia di Pavia, della Lombardia, nonché dell’intera filiera lattiero-casearia italiana.

Fin dalla sua fondazione, Galbani ha saputo innovare pur mantenendo forte legame con la tradizione, diventando simbolo di eccellenza del Made in Italy e ambasciatore della cultura casearia italiana nel mondo.

Il sito ha accompagnato lo sviluppo del marchio Galbani, oggi presente sulle tavole di oltre 20 milioni di famiglie in Italia, con una gamma completa di prodotti che spazia dai formaggi freschi come la Mozzarella e la Ricotta Galbani Santa Lucia, ai formaggi stagionati come il Gorgonzola DOP Gim. Lo stabilimento ospita inoltre il centro di ricerca sulle mozzarelle di eccellenza mondiale, cuore delle attività di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti.

Per questo importante anniversario, Lactalis e il Comune di Corteolona invitano la cittadinanza, le famiglie e i bambini a prendere parte a una giornata di festa all’insegna della condivisione, della musica e del buon cibo.

IL PROGRAMMA:

10:30 – Intitolazione della Scuola Media di Corteolona a Egidio Galbani in via Vigna Vecchia 16

– Intitolazione della Media di Corteolona a Egidio Galbani in via Vigna Vecchia 16 11:30 – Benedizione dello Stabilimento Galbani in via dei Caduti per la Patria 17 e inizio della festa ufficiale con attività per adulti e bambini

Benedizione dello Stabilimento Galbani in via dei Caduti per la Patria 17 e ufficiale con attività per adulti e bambini 11.45 – 12.00 premiazione degli ultracentenari “galbaniani”

degli ultracentenari “galbaniani” 12.00 – 13.45 showcooking “pianeta Caprese” a cura di Daniele Rossi e intrattenimento

“pianeta Caprese” a cura di Daniele Rossi e intrattenimento 14.00 – Taglio della torta

Taglio della 14.00 – 16.00 concerto dei Megamax – tribute band di Max Pezzali e 883

Inoltre, durante tutta la giornata sarà possibile degustare i prodotti Galbani, per vivere un’esperienza gustosa e scoprire la qualità dei formaggi del marchio.

Un’occasione unica per rivivere insieme un secolo di storia che ha segnato la vita di generazioni e che continua a rappresentare un’eccellenza del Made in Italy.