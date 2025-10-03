A PALAZZO LOMBARDIA IL FESTIVAL SPORTS E MOVIES TV 2025. PREMIATI IGNAZIO LA RUSSA,  GIACOMO AGOSTINI E ZLATAN IBRAIMOVIC

DAL 7 ALL’11 OTTOBRE LE FINALI CON 116 PROIEZIONI SELEZIONATE DA 21 FESTIVAL IN 5 CONTINENTI

IL PRESIDENTE DEL SENATO: UN ONORE AVER VISTO IN ANTICIPO LE TORCE OLIMPICA E PARALIMPICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025. Si terrà a Milano presso la sede di Regione Lombardia dal 7 all’11 ottobre il 43° Milano International Ficts Fest ‘SPORT MOVIES & TV 2025’, il festival mondiale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva ed olimpica, finale di 23 festival (nei 5 Continenti) del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge” inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Alla presentazione oggi in Regione sono intervenuti Ignazio La Russa, presidente del Senato, Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Giacomo Agostini, campione motociclistico, il calciatore Zlatan Ibraimovic, oggi senior advisor Milan, Marco Riva, presidente Coni Lombardia, Franco Ascani, presidente FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs), Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, e Andrea Monti, chief communication officer Milano Cortina 2026.

Nel corso della presentazione sono stati insigniti della FICTS Guirlande d’Honneur il presidente del Senato Ignazio La Russa (Excellence Guirlande d’honneur) ed i Campioni sportivi Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Agostini.

“La 43esima edizione di ‘Sport Movies & Tv’ a Milano – ha detto il sottosegretario Picchi – è un appuntamento di grande prestigio che sottolinea il ruolo centrale della Lombardia nel panorama sportivo e culturale internazionale, specialmente in vista di Milano Cortina 2026. L’evento rappresenta un’importante vetrina per potenziare i messaggi positivi dello sport e la sua forza come strumento di aggregazione, valorizzazione dei diversi talenti e delle diverse abilità ed educazione per i nostri giovani. La Regione Lombardia continuerà a supportare iniziative che uniscono lo sport alla cultura e alla formazione, promuovendo i valori olimpici e paralimpici sul nostro territorio

“Voglio ringraziare gli organizzatori per avermi assegnato questo premio – ha detto il presidente La Russa – che mi accomuna a grandi campioni oggi ospitati in questa meravigliosa cornice. Sono grato a Regione Lombardia per avere potuto ammirare in anteprima le due torce, olimpica e paralimpica, che renderanno protagonista la Lombardia e i suoi territori, in particolare la Valtellina, in occasione dell’appuntamento di Milano Cortina 2026”.

E a proposito di Giochi Olimpici, Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, ha ricordato che “i padiglioni fieristici sono pronti per ospitare alcune gare sul ghiaccio, con lo spirito di rendere questo ente sempre più parte integrante del modello Lombardia”.

Il Festival è realizzato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove l’immagine dello sport attraverso il cinema e la televisione ed è presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. L’edizione 2025 si distingue per l’alto valore istituzionale e culturale grazie al sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, alla collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026, Sky Sport e al Patrocinio di Sport e Salute, CONI, CIP e Comune di Milano. Partner Istituzionale ICSC – Istituto per il Credito Sportivo Culturale.

