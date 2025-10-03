Accensione riscaldamento 15 ottobre 2025: nuove regole per la stagione 2025/2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025. Con l’Ordinanza Sindacale n. 41 del 3 ottobre 2025, il Comune di Milano ha definito le modalità di accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione termica 2025–2026, introducendo misure volte a favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

L’ordinanza non va a modificare la data di attivazione degli impianti, che resta quella prevista dalla normativa regionale 15 ottobre 2025.

Ma, come nelle stagioni precedenti, introduce limitazioni su temperature e orari:

Edifici residenziali: la temperatura massima consentita sarà di 19°C , con una tolleranza di +2°C, in riduzione rispetto ai 20°C previsti dalla normativa;

la consentita sarà di , con una tolleranza di +2°C, in riduzione rispetto ai 20°C previsti dalla normativa; Edifici industriali e artigianali: confermata la soglia di 18°C, con tolleranza di +2°C.

confermata la soglia di 18°C, con tolleranza di +2°C. Tempo massimo di funzionamento giornaliero: il periodo di funzionamento sarà limitato a 13 ore giornaliere, comprese tra le 5:00 e le 23:00, rispetto alle 14 ore previste dalla normativa.



Sono escluse da tali restrizioni alcune categorie di edifici, tra cui ospedali, case di riposo, asili nido e scuole dell’infanzia, come previsto dalla DGR 3502/2020 (articolo 7 – comma 4, 10 e 11).

Il periodo di accensione terminerà il 15 aprile 2026, salvo eventuali modifiche normative.

Per maggiori informazioni, scarica il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale 41/2025 oppure contatta gli operatori al numero 02.88468300, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00.