ASST OVEST MILANESE, “SEM MINGA MATT” TORNA A LEGNANO: MUSICA, ARTE E COMUNITÀ PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 3 ottobre 2025 – Il Centro Diurno di Legnano – Via Ronchi 103 – apre le sue porte domenica 5 ottobre 2025 a partire dalle ore 12:00 con la nuova edizione di “SEM MINGA MATT”, giornata-evento dedicata alla sensibilizzazione sulla salute mentale attraverso musica, arte, laboratori e momenti di condivisione.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di aprire il centro diurno alla città e promuovere informazione, sensibilizzazione e inclusione sul tema della salute mentale nel periodo della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Programma della giornata:

• Apertura e accoglienza dalle ore 12.00.

• Pranzo condiviso

• Alle ore 14.00 ci sarà l’inaugurazione del murales inclusivo “Sogni, Bisogni e Desideri” alla presenza delle Autorità cittadine. I Sigg. Giornalisti sono invitati.

A seguire, musica dal vivo e jam session con Paletta, Jama Trio e P. Ronchetti; DJ set con Max Bandera, animazione e spazi espositivi a cura degli utenti e delle associazioni partner.

L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza; pranzo su prenotazione.