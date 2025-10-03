Bloccata e chiusa la tangenziale Est a Milano dal corteo dei pro-Palestina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025 – Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 13.40 il corteo dei manifestanti pro Gaza, dirigendosi verso lo svincolo di Lambrate ha occupato un tratto della A51 tangenziale EST compreso fra le uscite di Palmanova e Rubattino in entrambe le direzioni.

La Concessionaria su indicazione della Polizia Stradale, per ragioni di sicurezza pubblica, ha provveduto a chiudere il tratto interessato istituendo opportune uscite obbligatorie. Si prevede che tale occupazione possa risolversi nel primo pomeriggio. Milano Serravalle – Milano Tangenziali comunicherà la riapertura della Tangenziale Est non appena avrà avuto l’autorizzazione dalle autorità competenti.