DRAGON BALL CONQUISTA MILANO: GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO POP UP STORE ITALIANO ALLA LIBRERIA MONDADORI DUOMO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025 – L’universo di Dragon Ball ha fatto il suo ingresso nel cuore di Milano, e lo ha fatto in grande stile. Per la prima volta in Italia, la libreria Mondadori Duomo ospita un Pop Up Store interamente dedicato alla saga creata da Akira Toriyama, trasformandosi fino al 13 ottobre in un vero e proprio viaggio nel mondo di Goku.

Già dal primo giorno, l’iniziativa ha richiamato la curiosità di molti, attratti dalle vetrine scenografiche ispirate al colorato universo creato da Akira Toriyama. La libreria Mondadori Duomo – luogo di eccellenza per tutti gli amanti dei fumetti e del mondo manga grazie al reparto Just Comics – ha accolto fan, appassionati, famiglie, passanti e curiosi all’interno dell’iconico e centralissimo store dove hanno potuto ammirarel’allestimento immersivo dedicato a Goku e ai suoi compagni d’avventura elo spazio completamente brandizzato e ispirato all’epica saga giapponese più popolare d’Italia e d’Europa dove è possibile acquistare numerosi prodotti. Il Pop Up Store raccoglie infatti un’ampia selezione di prodotti d’eccellenza provenienti dai numerosi licenziatari di Dragon Ball – a partire da Bandai e Bandai Namco, agli immancabili Funko pop, ai gadget di vario genere.

L’evento è rivolto ai fan di lunga data che hanno seguito le avventure di Goku fin dagli anni ’80, ma

anche alle famiglie, ai bambini e ai curiosi che si potranno così avvicinare a uno degli anime più noti di sempre tramite esclusivi prodotti, video-game e colorate photo opportunity per divertirsi e sentirsi parte di una community che unisce intere generazioni.

Toei Animation Europe e Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, ringraziano tutti coloro che sono venuti e hanno accolto con entusiasmo questa nuova avventura insieme e invitano tutti a vivere questa esperienza speciale tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 fino al 13 ottobre, nel cuore pulsante di Milano, in piazza Duomo.