GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI: MARS AL FIANCO DI GATTOLANDIA PER IL BENESSERE DEI PET

(mi-lorenteggio.com). Milano, 3 ottobre 2025 -In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, prevista sabato 4 ottobre, Mars – tra le principali multinazionali alimentari a proprietà privata al mondo, attiva nel settore degli snack e del petfood – rinnova il proprio impegno a favore del benessere dei pet e delle realtà che quotidianamente si prendono cura degli animali più fragili.

Nell’ambito del Mars Volunteer Program, i dipendenti dell’azienda hanno vissuto un’esperienza immersiva presso il gattile Gattolandia di Monza, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la tutela e il benessere dei gatti sul territorio di Monza, Brianza e Milano. Gli Associati Mars si sono uniti ai volontari del rifugio per prendersi cura degli animali ospiti del gattile e contribuire alla manutenzione degli spazi: un’occasione per riscoprire il valore della condivisione, del lavoro di squadra e della partecipazione attiva, offrendo un aiuto concreto agli animali più fragili e alle persone che ogni giorno se ne occupano con impegno e dedizione.

Mars da sempre promuove iniziative di volontariato e solidarietà destinate non solo ai suoi Associati, in perfetta sintonia con il purpose “Il mondo che vogliamo domani inizia da come facciamo business oggi”, ma pensate anche per coinvolgere attivamente la comunità locale. L’obiettivo è promuovere una cultura della cura, del rispetto e della solidarietà, valorizzando il legame indissolubile tra persone e animali.

“Dal 2006 ci impegniamo sul territorio per la tutela dei gatti attraverso numerose iniziative. Tra queste, proponiamo attività di team building con l’obiettivo di diffondere una cultura del volontariato sana e partecipata. Insieme a Mars abbiamo ideato una giornata speciale per accogliere i loro dipendenti e offrirgli l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del volontariato, scoprendo il valore della collaborazione e della solidarietà.” – dichiara Gattolandia.

Redazione