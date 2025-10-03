IL VILLAGGIO DI GENERAZIONE SPORT FA TAPPA AL PARCO TROTTER CON ILIASS AOUANI E SUSANNA TOFFALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025 – Un pomeriggio di festa e sport al Parco Trotter, con la presenza di due campioni come Iliass Aouani, bronzo nella maratona gli ultimi mondiali di atletica di Tokyo, e Susanna Toffali, capitana del Sanga Basket Milano.

Il villaggio sportivo di Generazione Sport ha aperto le porte nel polmone verde del Municipio 2, con aree dedicate al minigolf, basket, volano, calcio, hockey, tiro con l’arco, skateboard e tanto altro. Un’occasione gratuita e unica per avvicinarsi a discipline meno conosciute e, più in generale, all’attività fisica.



Generazione Sport è infatti il progetto di legacy olimpica del Comune di Milano che mira a diffondere la cultura dello sport come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva, con una particolare attenzione ai giovani più esposti a fragilità educative e sociali. È realizzato grazie al supporto di ANCI e alla collaborazione del Comitato Territoriale CSI Milano, di Comunità Nuova Onlus, di Farsi Prossimo Onlus, i cui educatori sportivi hanno accompagnato ragazzi e bambini del quartiere in un pomeriggio a base di sport.



Per Iliass Aouani questo pomeriggio è stato un ritorno a casa: “Milano ha un sapore speciale per me, io sono cresciuto nella periferia di questa città e oggi sono stato molto felice di essere ritornato quasi a casa, trascorrendo ore piacevoli coi ragazzi e le ragazze presenti. Sono momenti difficili, essere insieme ai giovani parlando di sport e dei suoi valori positivi è sempre un toccasana”.



Susanna Toffali invece ha commentato così l’esperienza al Parco Trotter: “Questo progetto basa le sue radici sulla pratica sportiva aperta a tutti, proprio quello che lo sport dovrebbe essere, accessibile a tutti, e solo sperimentando differenti discipline una persona capisce quale è la sua preferita e se ne appassiona. Io sono arrivata in serie A ma i valori positivi lo sport me li ha trasferiti da subito e nella vita ne ho fatto tesoro, anche fuori dal campo”.



“E’ sempre bello vedere i giovani divertirsi facendo sport – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili –. Il nostro progetto ‘Generazione Sport: il futuro si allena qui’ ha proprio questo obiettivo: aggregare, includere e creare benessere grazie allo sport. Avere qui con noi Iliass e Susanna è un onore e sono convinta che sia anche uno stimolo per i giovani per sognare e perseverare nei propri sogni”.



Dopo il Parco Trotter, il villaggio di Generazione Sport si sposterà per la sua ultima tappa autunnale nell’Area Parco Giallo di via Primaticcio (Municipio 6) il prossimo 10 ottobre. Il progetto ripartirà poi con altri cinque appuntamenti in primavera