LOMBARDIA, REGIONE FINANZIA 85 PROGETTI CULTURALI IN TUTTE LE PROVINCE, IN CAMPO UN MILIONE DI EURO

ASSESSORE CARUSO: INIZIATIVE DI QUALITÀ CHE VALORIZZANO IL NOSTRO PATRIMONIO

INCREMENTATI ANCHE I CONTRIBUTI PER SPETTACOLI DAL VIVO E CINEMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 ottobre 2025. Sono 85 i nuovi progetti finanziati da Regione Lombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico 2025, lo strumento che consente di sostenere iniziative culturali in tutti i territori. Nello specifico, con un nuovo investimento regionale complessivo di un milione di euro, Regione supporta attività che interessano biblioteche, archivi storici, musei, catalogazione del patrimonio, siti Unesco e aree archeologiche, patrimonio immateriale, cammini, itinerari e il settore dello spettacolo dal vivo.

“Con l’aumento delle risorse – ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso – sosteniamo ulteriori 85 progetti di qualità che rafforzano il legame tra le comunità e il loro patrimonio culturale diffuso. Garantiamo un aiuto concreto a chi lavora per valorizzare sempre più le reti culturali che innervano i territori, in modo da offrire nuove opportunità ai lombardi e ai turisti. Come Regione siamo costantemente impegnati a consolidare e promuovere le iniziative in grado di generare un valore aggiunto spaziando dai siti Unesco alle aree archeologiche, dal patrimonio immateriale agli itinerari culturali, contribuendo a innovare i musei e a potenziare biblioteche e archivi, senza dimenticare la vivacità del nostro spettacolo dal vivo”.

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati, divisi per provincia, per un ammontare complessivo di 966.755 euro:

Bergamo:

– AltoBrembo – Percorsi d’Arte lungo le Vie dell’acqua (‘Le Torri dei Baschenis 2025’): 8.880 euro;

– Art Maiora Associazione Ricreativa Culturale – Leonardo da Vinci e la Valle dell’Adda: svelando nuove prospettive di ricerca e di fruizione: 8.340 euro;

– Arketipos – New Urban Ecosystem (‘International Meeting 2025’): 15.000 euro;

– Associazione CAP 24059 – Fermento Festival: 18.000 euro;

– Associazione Crespi d’Adda – BricksFor: 30.000 euro;

– Associazione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo – 41ª Edizione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2025: 3.216 euro;

– Associazione Promosola – Il patrimonio culturale isolano: una tradizione diffusa: 11.526 euro;

– Associazione Arts – Born into Art: 8.000 euro;

– Comune di Albino – Presente Prossimo | Leggere o scrivere l’oggi: 35.000 euro;

– Fondazione Accademia Carrara – Forever Young: 35.000 euro;

– Società del Quartetto di Bergamo – 121ª Stagione concertistica: 15.000 euro.

Brescia:

– Associazione Musicala Brixia Camera Chorus – Paolo VI: il Papa del mondo moderno: 8.400 euro;

– Associazione Parco Gallo – Il borgo ritrovato: 13.500 euro;

– Associazione Volta APS – Animalità e contesti urbani: 8.759 euro;

– Comunità Montana di Vallecamonica – Di Segni Contemporanei: 30.000 euro;

– Comunità Montana di Vallecamonica – Sulla scena. Il Badalisc di Andrista: 30.000 euro;

– Comunità Montana di Valle Sabbia – Museums&More in Valle Sabbia: 13.000 euro;

– Consorzio Marmi Bresciani – Arte Storia Cultura: Il marmo bresciano: 15.000 euro;

– Diffusione Arte Aps – 1000 Chitarre in piazza: 9.660 euro;

– Pro Loco Breno – Cantieri Culturali: 8.400 euro;

– Comune di Niardo – Ludoteca in biblioteca: 30.000 euro.

Como:

– Cernobbio – Il viaggio del rinoceronte: 14.686 euro;

– Comune di Fino Mornasco – Dai fumetti fino allo sport: 14.000 euro;

– Comune di Lurago D’erba – Biblioteen: 8.000 euro;

– Ikivà Economie Territoriali Inclusive Coop. Sociale – Festival Bellezze Interiori: 11.720 euro;

– Tempio Voltiano – Volta… la carta: 26.600 euro.

Cremona:

– Associazione culturale Tapirulan – Voilà: XX Mostra internazionale illustratori contemporanei: 13.200 euro;

– C.R.AR.T. Cremona Arte e Turismo – Boccaccio a 5cento: 7.599 euro;

– Terre d’Acqua – Festival Terre d’Acqua 2025: 12.300 euro.

Lecco:

– Associazione Musicale Giovanni Phol – Up & Down nel cuore della Grigna: 30.000 euro;

– Associazioni di Musica e Cultura Mikrokosmos – Vivimusica 2025: 6.845 euro;

– Comune di Calolziocorte – Controluce: Ricordi di infanzia: 18.340 euro;

– Liberi Sogni Soc. Coop. Sociale – Rapello Folk: 7.350 euro;

– WoW! Aps – Sopra di me / La Grigna 2025: 6.480 euro.

Lodi:

– Associazione Musicale Francesco Gharfurio – All’opera… con Leo Nucci: 7.900 euro;

– Comune di Castiglione D’adda – Riordino e inventariazione archivio storico Cavacurta: 8.052 euro;

– Comune di Zelo Buon Persico – Libri in azione: 8.200 euro.

Mantova:

– Associazione Culturale 4’33’’ – Voci di donne: 12.900 euro;

– Comune di Mantova – Mantova e Sabbioneta: un patrimonio per tutti: 30.000 euro;

– Comune di Suzzara – NebbiaGialla Suzzara Noir Festival 2025: 16.310,28 euro;

– Segni d’Infanzia Associazione Artistica e Culturale ETS – Filo diretto con l’arte: 15.000 euro;

– Zero Beat Società Cooperativa – Tra le quinte della storia: 8.883 euro.

Milano:

– Alma Rose’ – Uva: 10.454 euro;

– Amici di Edoardo ETS – Premio Edoardo Kihlgren: 10.710 euro;

– Associazione Amici di Duccio – Festival di Arte e Cura della salute: 8.700 euro;

– Associazione Culturale Dynamoscopio – Botteghe storiche future: 30.000 euro;

– Associazione Culturale Oyes – Locorama: 7.118 euro;

– Associazione Culturale Teatro Laboratorio di Figura Pane e Mate – Rapsodia di aria e fuoco: 15.000 euro;

– Associazione Enfec – Mambasa: 30.000 euro;

– Associazione Terzo Paesaggio Ets – Vitalità del grano #Chiaravalle: 15.000 euro;

– Città Metropolitana di Milano – La Via del Marmo: 30.000 euro;

– Comune di Cassina De Pecchi – Biblioteca Itinerante 2.0: 35.000 euro;

– Comune di Inveruno – A ognuno la sua biblioteca: 7.555 euro;

– Comune di Opera – Biblioteca oltre ogni limite: 16.000 euro;

– Fondazione Augusto Rancilio – Festival della Mitologia: 15.000 euro;

– Fondazione Corrente – Poetiche della liberazione: 15.000 euro;

– Fondazione La Nuova Musica – Festival ‘Oltre il muro’: 9.000 euro;

– L.O.P.L.O.P. – Urban Echoes: 9.000 euro;

– La Fabbrica di Olinda – Tutti siamo diversi e anche universi: 13.682 euro;

– Lapsus – Bosco di Oz: 7.800 euro;

– Touring Club Italiano Ets – Caccia ai Tesori Arancioni 2025: 13.135 euro;

– Veneranda Biblioteca Ambrosiana – Open Ambrosiana 2.0: 11.348 euro;

– Associazione Musicale Duomo – 38. Festival di Musica tra lago e monti: 10.800 euro;

– Centro Internazionale Di Brera Aps – Biblioteca di Brera 2025: 35.000 euro.

Monza e Brianza:

– Amici della Musica Monza Aps – Un giro di valzer: 7.920 euro;

– Arci Scuotivento – No(i)te d’arte: 13.689 euro;

– Associazione Musicale Rina Sala Gallo – Un piano per la città 2025: 4.800 euro;

– Comune di Meda – 0-18: La lettura si fa grande: 15.131,20 euro;

– Comune di Usmate Velate – L’Archivio di Usmate Velate: 26.000 euro;

– Fondazione Casa Natale Pio XI – Costruirò la casa della pace: 15.000 euro;

– La Casa dei Popoli – Festival delle Geografie: 6.000 euro.

Pavia:

– Associazione ArteMida – L’Arte che ti incontra: 4.500 euro;

– Associazione Sforzinda a.d.v. – XLIV Palio delle Contrade di Vigevano: 6.900 euro;

– Diapason Consortium – Italian Swing Festival: 12.693 euro;

– Ente Fiera dei Castelli di Belgioioso e Sartirana – Mini Art Festival: 9.000 euro;

– Fondazione Gaia – Traiettorie di genere: 11.463 euro;

– Fondazione Maria Corti – Fondo Giuseppe Novello: 21.000 euro;

– Fondazione Teatro Sociale di Voghera – L’opera per tutti: 12.195 euro;

– Rete Cultura Vigevano – Festival delle Trasformazioni: 4.800 euro;

– Santa Cristina e Bissone – Tracce e visioni: 7.500 euro;

– Università degli Studi di Pavia – Sistema Museale di Ateneo: 35.000 euro;

– Comune di Stradella – Stradella, tesori da scoprire: 33.600 euro.

Sondrio:

– Parco delle Orobie Valtellinesi – Alla scoperta della frontiera nord: 30.000 euro.

Varese:

– Associazione Culturale Wareselabe – Varese Design Week 2025: 12.000 euro;

– Laveno-Mombello MIDEC – Touching Stories: 25.400 euro.

PIÙ RISORSE PER SPETTACOLI DAL VIVO E CINEMA – In parallelo, oltre al finanziamento dei nuovi progetti, Regione Lombardia rafforza il sostegno allo spettacolo dal vivo e al cinema incrementando la dotazione finanziaria per il settore dell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2025: sono stati aumentati del 50%, per un totale di risorse aggiuntive pari a 324.008 euro, i contributi destinati a 82 realtà che operano nella promozione di musica, danza, teatro e cinema.

Redazione