MALTEMPO, DA REGIONE LOMBARDIA 1,9 MILIONI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A BLEVIO E TORNO (COMO)

ASSESSORE COMAZZI: MASSIMO IMPEGNO PER SOSTENERE COMUNITÀ COLPITE

ASSESSORE LA RUSSA: CONCRETAMENTE VICINI A POPOLAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 ottobre 2025. A sostegno delle comunità colpite in maniera grave dalle recenti ondate di maltempo, l’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi ha predisposto un primo stanziamento di 1.918.000 euro. Di cui 1.618.000 per 5 interventi nel Comune di Blevio (Como), uno dei centri maggiormente danneggiati da frane, smottamenti ed esondazioni; 300.000 per un intervento a Torno (CO).

Le risorse sono state attivate con procedure di somma urgenza ai sensi della DGR 2829/2020.

“In momenti come questi – ha spiegato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi –la priorità è intervenire subito . Con questo primo, importante stanziamento garantiamo risposte immediate al Comune di Blevio, per mettere in sicurezza il territorio e sostenere i cittadini colpiti. Regione Lombardia è al fianco delle comunità e continuerà a lavorare senza sosta per reperire tutte le risorse necessarie, anche a favore del Comune di Torno”.

“Siamo vicini concretamente alle popolazioni che hanno subito danni in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito anche il territorio della provincia di Como – ha affermato Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile -. La Protezione civile sta lavorando fin dal primo giorno, in particolar modo al fianco dei Comuni, per il sostegno agli interventi svolti in somma urgenza a tutela della pubblica utilità”.

Parallelamente, Regione Lombardia è al lavoro per recuperare ulteriori fondi da destinare non solo a Blevio ma anche al Comune limitrofo di Torno, anch’esso colpito dalle medesime avversità. Le richieste complessive dei due comuni ammontano a circa 2,6 milioni di euro.

Redazione