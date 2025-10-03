Manifestazioni in alcune stazioni: situazione circolazione ferroviaria – aggiornamento ore 15

Aggiornamento: Ore 14:40

Dalle ore 14:20 la circolazione ferroviaria tra Genova Piazza Principe e Genova Sampierdarena è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso

Aggiornamento: Ore 14:30

Dalle ore 14:10 la circolazione ferroviaria in prossimità di Castelfranco Emilia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso

Aggiornamento: Ore 14:00

Dalle ore 13:40 la circolazione ferroviaria tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso.

Aggiornamento: Ore 13:30

Dalle ore 13:30 la circolazione ferroviaria in prossimità di Catania è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso

Aggiornamento: Ore 13:10

Dalle ore 13:10 la circolazione ferroviaria in prossimità di Perugia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti.

Aggiornamento: Ore 13:05

Dalle ore 13:05 la circolazione ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso..

Aggiornamento: Ore 12:35

Dalle ore 12:35 la circolazione ferroviaria in prossimità di Reggio Emilia Convenzionale è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti.

Ore 12:20

Per l’intervento delle forze dell’ordine a causa di manifestanti in prossimità della sede ferroviaria:

Dalle ore 11:15 Circolazione sospesa a Genova Piazza Principe e Genova Sampierdarena

Dalle ore 11:20 Circolazione sospesa tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte

Dalle ore 11:30 Circolazione sospesa a Catania

Dalle ore 12:00 Circolazione sospesa tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e Bergamo

Dalle ore 12:20 Circolazione sospesa a Reggio Emilia Convenzionale e Perugia

Dalle ore 13:30 Circolazione sospesa a Castelfranco Emilia

Dalle ore 13:55 Circolazione sospesa a Cagliari

Dalle ore 14:05 Circolazione sospesa a Trento

I treni Alta Velocità Intercity e Regionali potranno subire rallentamenti cancellazioni o variazioni di percorso.