Manifestazioni in alcune stazioni: situazione circolazione ferroviaria – aggiornamento ore 15

Aggiornamento: Ore 14:40
Dalle ore 14:20 la circolazione ferroviaria tra Genova Piazza Principe e Genova Sampierdarena è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso
Aggiornamento: Ore 14:30
Dalle ore 14:10 la circolazione ferroviaria in prossimità di Castelfranco Emilia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso
Aggiornamento: Ore 14:00
Dalle ore 13:40 la circolazione ferroviaria tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni coinvolti hanno subito rallentamenti, cancellazioni e limitazioni nel percorso.
Aggiornamento: Ore 13:30
Dalle ore 13:30 la circolazione ferroviaria in prossimità di Catania è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso
Aggiornamento: Ore 13:10
Dalle ore 13:10 la circolazione ferroviaria in prossimità di Perugia è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti.
Aggiornamento: Ore 13:05
Dalle ore 13:05 la circolazione ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso..
Aggiornamento: Ore 12:35
Dalle ore 12:35 la circolazione ferroviaria in prossimità di Reggio Emilia Convenzionale è tornata regolare, dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti.
Ore 12:20
Per l’intervento delle forze dell’ordine a causa di manifestanti in prossimità della sede ferroviaria:
Dalle ore 11:15 Circolazione sospesa a Genova Piazza Principe e Genova Sampierdarena
Dalle ore 11:20 Circolazione sospesa tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte
Dalle ore 11:30 Circolazione sospesa a Catania
Dalle ore 12:00 Circolazione sospesa tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e Bergamo
Dalle ore 12:20 Circolazione sospesa a Reggio Emilia Convenzionale e Perugia
Dalle ore 13:30 Circolazione sospesa a Castelfranco Emilia
Dalle ore 13:55 Circolazione sospesa a Cagliari
Dalle ore 14:05 Circolazione sospesa a Trento
I treni Alta Velocità Intercity e Regionali potranno subire rallentamenti cancellazioni o variazioni di percorso.