Mattarella alla presentazione del progetto di espansione del CNAO di Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 3 ottobre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, che eroga trattamenti innovativi contro i tumori radioresistenti e inoperabili, in occasione della presentazione del progetto di espansione del CNAO.

Nel corso della cerimonia, hanno preso la parola Ugo Amaldi, Presidente emerito del CNAO, e Gianluca Vago, Presidente del CNAO.

Al termine è intervenuto il Presidente Mattarella.

A seguire, il Capo dello Stato si è recato al Castello Visconteo, dove ha visitato la mostra “Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della Battaglia” accompagnato da Laura Aldovini, Direttrice dei Musei Civici.

