MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE A SAN GIULIANO MILANESE APRE L’AFOLMET RED POINT



(MI-LORENTEGGIO.COM) San Giuliano Milanese, 3 ottobre 2025 – A San Giuliano Milanese apre un nuovo spazio dedicato alle opportunità di lavoro, orientamento e formazione per cittadini e imprese: si chiama Afolmet Red Point e sarà inaugurato mercoledì 8 ottobre alle 11 in piazza della Vittoria 2. All’inaugurazione saranno presenti l’Amministrazione Comunale e, per Afol Metropolitana, la Presidente del consiglio di amministrazione Orsola Razzolini e il Direttore Generale Tommaso Di Rino.

L’Afolmet Red Point di San Giuliano Milanese è nato infatti dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Afol Metropolitana, nell’intento comune di offrire a cittadini e imprese un punto di riferimento concreto per il lavoro, la formazione e l’orientamento.

Il progetto ha preso forma a gennaio di quest’anno con l’approvazione in Giunta dei lavori di adeguamento dei locali al piano terra di SpazioCultura, in piazza della Vittoria 2, individuati come sede dell’Afolmet Red Point e successivamente con la concessione in comodato d’uso gratuito ad Afol Metropolitana per 4 anni degli spazi. Da quel momento il percorso ha visto il rinnovo degli ambienti, per renderli funzionali e attrezzati per accogliere cittadini, studenti, lavoratori e imprese.

Nel nuovo spazio le persone potranno usufruire di servizi progettati per rispondere alle diverse esigenze del mercato del lavoro: dall’orientamento gratuito al coaching professionale, fino ai corsi di formazione professionale pensati per migliorare o acquisire nuove competenze, in un mondo del lavoro in continuo cambiamento. Per chi desidera avviare una libera professione o un’attività autonoma, sono previsti percorsi mirati di accompagnamento, dall’idea progettuale ai primi passi concreti per realizzarla. Per la ricerca del lavoro, saranno organizzati laboratori di gruppo e momenti formativi per imparare a muoversi con maggiore efficacia tra offerte di lavoro, strumenti digitali e canali di candidatura. Sarà inoltre possibile candidarsi alle offerte di lavoro sul territorio, consultabili sulla banca dati costantemente aggiornata di Afol Metropolitana.

Il nuovo Red Point sarà anche un punto di riferimento per le imprese locali, che potranno ricevere supporto nella ricerca di personale, anche con attività di scouting innovative, come la realizzazione di recruiting day su misura, dove poter incontrare direttamente i candidati da inserire nella propria azienda.

Commenta il Sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala: “L’inaugurazione dell’Afolmet Red Point rappresenta il momento conclusivo di un percorso costruito con impegno e visione. Abbiamo voluto fortemente questo spazio perché crediamo che l’accesso a servizi di orientamento, formazione e supporto alla ricerca del lavoro debba essere concreto, capillare e vicino alle persone. La collaborazione con Afol Metropolitana ci ha permesso di trasformare un’intenzione in una realtà operativa, nel cuore della nostra città. Ringrazio Afol per la professionalità dimostrata anche in questo progetto: oggi, con l’apertura di questo presidio, San Giuliano Milanese compie un passo importante verso un sistema del lavoro più accessibile e dinamico.”

Prosegue l’Assessore al Lavoro, Alfio Catania: “Con l’apertura ufficiale del Red Point si rafforza ulteriormente un legame già solido con Afol Metropolitana. Questo sportello è un nuovo strumento a disposizione sia dei cittadini in cerca di lavoro che delle imprese locali in cerca di personale. L’obiettivo è infatti duplice: da una parte facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altra accompagnare le persone, soprattutto giovani e disoccupati, in un percorso di crescita e autonomia. Crediamo molto nella prossimità dei servizi e nella capacità di fare rete tra istituzioni, enti e territorio.”

Conclude Orsola Razzolini, Presidente del consiglio di amministrazione di Afol Metropolitana: “Con il nuovo Afolmet Red Point a San Giuliano Milanese vogliamo mettere a disposizione dei cittadini uno spazio vicino e facilmente accessibile in cui trovare supporto, ascolto e opportunità per il proprio percorso professionale. La sua apertura, che è stata possibile grazie all’impegno e alla visione del Comune, risponde ad un mondo del lavoro in rapido cambiamento e in cui persone e imprese faticano ad orientarsi. Al suo interno, infatti, i cittadini troveranno professionisti pronti ad accompagnarli in ogni fase, dalla formazione alla ricerca di un’occupazione. Anche le imprese avranno un luogo pubblico in cui incontro tra domanda e offerta, formazione e nuove competenze non sono più sfide solitarie ma obiettivi che coinvolgono la collettività. Crediamo che solo lavorando insieme – istituzioni, enti, imprese e cittadini – si possano costruire nuove possibilità di crescita e futuro per tutti.”

Afolmet Red Point San Giuliano Milanese

piazza della Vittoria 2

Orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

Venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Email: sviluppolavoro-sudmilano@afolmet.it

Per conoscere tutte le opportunità di lavoro, formazione e orientamento di Afol Metropolitana è possibile consultare il sito www.afolmet.it.

