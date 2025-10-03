Ottobre rosa con screening gratuiti

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate, 3 ottobre 2025. Ottobre si colora di rosa per ricordare che la prevenzione è la nostra arma più potente contro il tumore al seno. Non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un invito concreto a tutte le donne: prendersi cura di sé attraverso lo screening mammografico gratuito, che può salvare la vita. Una campagna che non è solo simbolica: ogni anno salva migliaia di vite grazie agli screening gratuiti.

L’ASST Rhodense organizza un’iniziativa che permette di accedere alle visite senologiche gratuite nei seguenti giorni:

il 9 ottobre presso la Casa di Comunità di Settimo Milanese,

il 16 ottobre presso il presidio ospedaliero di Garbagnate

il 23 ottobre presso il presidio di Passirana

il 30 ottobre presso la Casa di Comunità di Bollate

il 6 novembre presso il Poliambulatorio di Corsico

il 13 novembre presso la Casa di Comunità di Paderno Dugnano.

Si accede solo su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili chiamando il numero 338 7226196 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 9,30.

Prendersi cura di sé non è mai una perdita di tempo, ma un investimento sulla vita.

Redazione