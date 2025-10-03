PRESIDIO NON AUTORIZZATO NEI PRESSI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VARESE: EMESSI 11 FOGLI DI VIA NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI ANARCHICI

I(mi-lorenteggio.com) Varese, 3 ottobre 2025 – Il Questore di Varese ha emesso 11 provvedimenti di Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Varese nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti all’area anarchica, responsabili di aver organizzato un presidio non autorizzato in prossimità della Casa Circondariale ove era detenuto, in regime di custodia cautelare, un loro sodale responsabile di gravi reati contro l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella città di Messina.

Durante il presidio non autorizzato a sostegno del detenuto sono stati accesi fuochi d’artificio ed affisso uno striscione riportante la simbologia anarchica.

La D.I.G.O.S. intervenuta sul posto ha identificato i partecipanti all’iniziativa, venti in tutto, provenienti da diverse città italiane, e per undici di loro, sulla base dell’attività di analisi e valutazione della pericolosità sociale effettuata dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso altrettanti Fogli di Via con divieto di ritorno nel Comune di Varese per la durata di tre anni.

Per tutti e venti i soggetti, inoltre, sono stati trasmessi gli atti in Procura per i profili di carattere penale.

Redazione