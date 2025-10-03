Rubano merce per un valore di 3000 euro al Tigotà; la Polizia di Stato arresta quattro persone

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 3 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre, la Polizia di Stato procedeva all’arresto di quattro soggetti – un uomo e tre donne – resisi responsabili del reato di furto aggravato presso il negozio Tigotà di San Giorgio Bigarello.
In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Sala Operativa della Questura allertava personale della Squadra Mobile e delle Volanti circa la commissione di un furto occorso poco prima presso un negozio Tigotà, luogo ove tre donne venivano sorprese rubare un’ingente quantità di prodotti dagli scaffali per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un uomo.
Gli operatori si ponevano immediatamente alla ricerca dell’auto la quale, nonostante le poche informazioni a disposizione, veniva individuata dopo brevissimo tempo e bloccata. A bordo si trovavano quattro cittadini rumeni, di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.
All’esito della perquisizione eseguita sull’autovettura veniva rinvenuta tutta la merce asportata presso il sopracitato esercizio commerciale, per un valore di circa 3000 euro, nonché ulteriore merce rubata presso altri negozi di casalinghi e diversi capi di abbigliamento con sistema di antitaccheggio strappato. Sono in corso tutt’ora attività investigative per risalire agli esercizi commerciali proprietari della merce sottratta, nonché le esatte dinamiche.
I quattro venivano pertanto tratti in arresto e associati presso la locale Casa Circondariale, in attesa del giudizio per direttissima che si terrà nella mattinata odierna.
