UNA MESSA PER LA PACE IN TUTTE LE PARROCCHIE: LA PROPOSTA DELL’ARCIVESCOVO, CHE DA GIOVEDÌ 9 OTTOBRE CELEBRERÀ NELLE SETTE ZONE PASTORALI

MONS. DELPINI: «GLI APPELLI PER LA PACE CADONO NEL VUOTO MA I CRISTIANI SONO CHIAMATI A RINNOVARE LA FEDE IN GESÙ, PRINCIPE DI PACE, E L’IMPEGNO NELL’EDUCARE ALLA PACE»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2025 – Accogliendo i ripetuti inviti di Papa Leone XIV a intensificare la preghiera per la pace e facendo proprio il messaggio dei vescovi italiani al termine del Consiglio permanente della CEI svoltosi a Gorizia dal 22 al 24 settembre scorso, la Chiesa di Milano promuove per il mese di ottobre, a partire da giovedì 9, alcuni momenti particolari di preghiera nelle sette Zone pastorali della Diocesi, per invocare il dono della pace.

In una chiesa di ciascuna Zona sarà l’Arcivescovo a presiedere una Messa per la pace, affiancato dai rispettivi Vicari episcopali, alle 6.30 del mattino (con la sola eccezione di Milano, dove la celebrazione sarà alle 7 in Duomo). Nello stesso giorno e possibilmente nello stesso orario, tutte le parrocchie di quella Zona sono invitate a celebrare una Messa con la stessa intenzione. Mons. Delpini, poi, invita le comunità a pregare il rosario per la pace per tutto il mese di ottobre.

Così l’Arcivescovo presenta l’iniziativa: «Il nostro desiderio che ci sia pace tra i popoli è frustrato dalla constatazione di guerre che causano morte, distruzione e sofferenze indicibili in ogni parte della terra, guerre raccontate ogni giorno e guerre dimenticate da anni. Gli appelli per la pace – del Papa, dei vescovi, di tanti uomini e donne – cadono nel vuoto, senza scalfire neppure con un graffio la determinazione di chi si alza al mattino e si dice: “oggi vado ad ammazzare”.

In questo senso di impotenza i cristiani si sentono chiamati a rinnovare la fede in Gesù Cristo, principe di pace, e l’impegno nell’educare alla pace».

Continua mons. Delpini: «Perciò invito tutta la Chiesa Ambrosiana a pregare il rosario per la pace per tutto il mese di ottobre, a unirsi alla preghiera per la pace in Piazza San Pietro sabato 11 ottobre alle ore 18. Invito anche tutte le parrocchie a celebrare una Messa speciale per la pace alle ore 6.30 del giorno indicato per ogni Zona pastorale, mentre io celebrerò quel giorno la Messa in una chiesa della zona».

Questo il programma delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo:

Giovedì 9 ottobre, ore 6.30: Lecco (Zona III), Basilica di San Nicolò (vicolo Canonica 4)

Venerdì 10 ottobre, ore 6.30: San Donato Milanese (Zona VI), Chiesa Santa Barbara (piazza Santa Barbara 2)

Martedì 14 ottobre, ore 7: Milano (Zona I), Duomo (piazza del Duomo)

Giovedì 16 ottobre, ore 6.30: Varese (Zona II), Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino in Bustecche (via Carnia 159)

Martedì 21 ottobre, ore 6.30: Cinisello Balsamo (Zona VII), Chiesa parrocchiale Sant’Ambrogio (piazza Gramsci 1)

Mercoledì 22 ottobre, ore 6.30: Magenta (Zona IV), Basilica di San Martino (via Roma 39)

Giovedì 23 ottobre, ore 6.30: Cesano Maderno (Zona V), Parrocchia Santo Stefano (piazza mons. Arrigoni)

